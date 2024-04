Gdzie można zjeść lody w Rydułtowach? Sprawdź wyjątkowe miejsca

Gdzie znaleźć lodziarnie w Rydułtowach?

Jakie lody zjesz w lodziarniach w Rydułtowach?

Różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. To najczęściej sorbety lub lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są równie smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością zdrowe.

Domowe lody brzoskwiniowe. Bardzo prosty przepis. Już nie pójdziesz do lodziarni

Jak wyglądały lody kiedyś?

W czasach powojennych zaczęto produkować lody na dużą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Były serwowane na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Rydułtowach otwierano w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było tylko latem, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.