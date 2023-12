Gdzie na nordic walking do 66 km od Rydułtów. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 16 - 17 grudnia

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking niedaleko Rydułtów? Razem z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień. Jeśli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać w okolicy Rydułtów na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy ścieżki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking z Rydułtów

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 66 km od Rydułtów. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź prognozę pogody dla Rydułtów. W sobotę 16 grudnia według prognozy pogody ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 42%. W niedzielę 17 grudnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 4°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 32%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zimowy spacer parkiem w Pszczynie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,85 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 13 m

Suma podejść: 40 m

Suma zejść: 40 m Ireneusz poleca trasę uprawiającym nordic walking z Rydułtów

Niedaleko kapliczki „Bądź Wola Twoja” na szczycie niewielkiego pagórka (zwanego Kukułczym – nie wiedzieć czemu), pośród starych drzew, nad jednym ze stawów parkowych znajduje się grobowiec rodzinny, ostatnich panów na Pszczynie, rodziny Hochbergów. Skromne nagrobki wkomponowane w kamienno-ceglany grobowiec o prostych kształtach, otoczony żelaznym niewysokim ogrodzeniem z furką, skrywają doczesne szczątki ostatnich władców Pszczyny, księcia Hansa Heinricha XV, który panował w Pszczynie w latach 1907-1938, oraz jego syna Bolka. Pierwotne plany zakładały przeniesienie miejsca pochowania do Książa, głównej siedziby rodu Hochbergów. Grobowiec ten pomyślany jako tymczasowe miejsce spoczynku, w związku z zawieruchą wojenną i niesprzyjającymi czasami. Projekt zabytkowego cmentarza książąt pszczyńskich Anhaltów, usytuowanego po północnej stronie przyzamkowego parku, powstał po 1808 r. Jego autorem był zapewne książę Henryk Anhalt (1778-1847), który pragnął w ten sposób ujednolicić mogiły swych rodziców i rodzeństwa. Na cmentarzu spoczywają książę Fryderyk Erdmann Anhalt z żoną Luizą Ferdynandą Stolberg-Wernigerode oraz ich dzieci: Georg, Christiana i Emanuel Ernest Erdmann. Pięć grobów nakrytych jest prostokątnymi płytami z piaskowca. Za nimi znajduje się obelisk z inskrypcją "Auferstehen, ja auferstehen, sollst du mein Staub nach kurzer Ruh" (Zmartwychwstaniesz, ach zmartwychwstaniesz, prochu mój po krótkim odpoczynku), natomiast przed nimi słupki połączone niegdyś żelaznym łańcuchem. Naprzeciw wzniesiono grobowiec dla księcia Ludwika Anhalta. Nakryto go grubą płytą z piaskowca z żelaznym krzyżem, wokół którego opleciony jest wąż. Grobowiec Ludwika Anhalta był niewątpliwie wzorowany na grobowcu jego szwagierki, księżnej Henrietty Luizy zu Holstein-Beck, żony Fryderyka Ferdynanda Anhalta, zmarłej w wieku 20 lat zaledwie trzy miesiące po ślubie. Zgodnie z jej ostatnią wolą pochowano ją na cmentarzu przy kosciółku św. Jadwigi w Pszczynie. Grobowiec wzniesiono dla niej wiosną 1833 r.

„Trzy dęby” to miejsce powstałe w Parku Zamkowym po wysuszeniu największego parkowego stawu, na środku którego znajdowała się wyspa z trzema dębami. W drugiej połowie XIX wieku, dokonując przebudowy Parku Zamkowego na park angielski, Hochbergowie utworzyli dziką, zakończoną lasem promenadę łączącą sąsiednie folwarki na Kępie i Sznelowcu, przechodzącą w okolicy trzech dorodnych dębów. Z biegiem czasu stała się ona miejscem spacerowym, które szczególną rangę zyskało dzięki umieszczeniu głazu narzutowego upamiętniającego rządy Jana Hercoga XI von Hochberga w Pszczynie.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Rydułtów

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Nordic walking: Łabędy-Jezioro Dzierżno Duże-Łabędy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,58 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 77 m

Suma zejść: 77 m Trasę nordic walking mieszkańcom Rydułtów poleca Antares

Wypad z kijami na plażę nad Jeziorem Dzierżno Duże. Most nas torami zamknięty, więc trzeba chadzać/jeździć alternatywnymi drogami. Ta jest najkrótsza, idealna dla tych co na piechotę :). Pogoda była bardzo zmienna, od śnieżycy, przez mgłę po deszcz. Jakkolwiek mgła połączona z pustkami i ciszą nad jeziorem dawała bajeczny efekt przyprawiający o dreszcze. Na tych drogach w takich warunkach oraz przy szybko zapadającym zmroku warto mieć ze sobą czołówkę, światełka mrugające, cokolwiek - gdyż spory kawał prowadzi przy drodze - co prawda mało uczęszczanej, ale jednak.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacer 4 po Segiecie. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,25 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podejść: 1 989 m

Suma zejść: 2 016 m Trasę do marszu z Rydułtów poleca Maykelt

Kolejny spacer po Segiecie - rezerwacie buków.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Czym jest nordic walking?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Wideo Inwestycje w powiecie