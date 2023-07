Gdzie zjesz dobre lody w Rydułtowach? Sprawdź adresy w lipcu 2023

Jak powstały lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Tym unikatowym rarytasem delektowali się także wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek unikatowy i trudny do wykonania ze względu na konieczność sprowadzania lodu z wysokich gór.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju najstarsza wzmianka o sorbetach pochodzi z wieku XVII. Po raz pierwszy przepis na ten wykwintny deser umieszczono w 1783 roku w książce kucharskiej. Wówczas przysmak ten był obecny jedynie na dworze królewskim, a po pewnym czasie na szlacheckich stołach.