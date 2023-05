Nordic walking do 66 km od Rydułtów. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 3 - 4 czerwca

Szukasz nowych tras do nordic walking w pobliżu Rydułtów? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść pomysłów na najbliższy weekend. Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Rydułtów na nordic walking. Na ten weekend wybraliśmy ścieżki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Szlaki nordic walking z Rydułtów Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 66 km od Rydułtów. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innych użytkowników Traseo nadaje się również dla Ciebie. Zanim wyjdziesz, sprawdź pogodę dla Rydułtów. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zbiornik Kozłowa Góra i Park Świerklaniec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,91 km

Czas trwania marszu: 41 min.

Przewyższenia: 13 m

Suma podejść: 41 m

Suma zejść: 42 m Witek1964 poleca trasę mieszkańcom Rydułtów Trasa wzdłuż ścieżek rowerowych parku w Świerklańcu.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend w Rydułtowach

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Odkrywanie Mikołowa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,61 km

Czas trwania marszu: 46 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podejść: 93 m

Suma zejść: 118 m Ireneusz poleca trasę uprawiającym nordic walking z Rydułtów

Zabytki Mikołowa.

Mikołów jest 40-tysięcznym miastem przemysłowym, położonym na południe od Katowic, w sąsiedztwie Rudy Śląskiej i Tychów. Przez miejscowość przepływa rzeczka Jamna. Dzieje miasta sięgają korzeniami okresu średniowiecza. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi już z roku 1222, kiedy wspomina się kasztelana z Mikołowa. Rezydował on prawdopodobnie w niewielkim grodzie, znajdującym się być może w okolicach obecnego kościoła ewangelickiego i kapliczki św. Mikołaja. Miasto ukształtowało się jednak na terenach położonych nieco bardziej na południe. Pierwsza świątynia stanęła tutaj w XII wieku i miała za patrona św. Mikołaja. W drugiej połowie następnego stulecia, po przenosinach osady, wzniesiono nowy kościół, który wkrótce stał się siedzibą parafii pod wezwaniem św. Wojciecha. Od połowy XVI do połowy XVII wieku obiekt ten był użytkowany przez wyznawców luteranizmu. W latach 1843-1861 w Mikołowie zbudowano nowy, okazały kościół parafialny, którego patronem został św. Wojciech. Z tego powodu starej świątyni zmieniono wezwanie na Matki Bożej Śnieżnej. Mikołowski kościół Matki Bożej Śnieżnej leży na północ od zabytkowego Rynku. Jest orientowany, wzniesiony z kamienia łamanego. Cechy późnogotyckiej architektury pozwalają przypuszczać, że został nieco przebudowany pod koniec średniowiecza. Nawę zbudowano na planie prostokąta; do niej przylega wielobocznie zamknięte prezbiterium. Od strony zachodniej widzimy czworoboczną wieżę, która została wymurowana dopiero w XVIII wieku. Wnętrze jest jednonawowe. Znajdziemy w nim gotyckie kropielnice i chrzcielnicę, późnorenesansową ambonę, barokowe ołtarze. Przed kościołem warto zwrócić uwagę na zabytkową figurę św. Jana Nepomucena. Mikołowianie postawili ją tutaj w XVIII wieku, dziękując w ten sposób za przywrócenie wody w miejskiej studni.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Muzem Regionalne w Goczałkowicach-Zdrój Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,52 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 340 m

Suma zejść: 345 m Ireneusz poleca trasę uprawiającym nordic walking z Rydułtów

Ciekawe eksponaty zebrane przez hobbystów.

Założyciele i pomysłodawcy muzeum regionalnego, podkreślają, że ich inicjatywa związana jest z promowaniem historii oraz lokalnego dziedzictwa, a zgromadzone na wystawie artefakty ukazują bogatą spuściznę minionych dziejów miejscowości i samego uzdrowiska.

Odwiedzający, pośród prezentowanych zbiorów pochodzących głównie z przełomu XIX i XX stulecia oraz okresu dwudziestolecia międzywojennego, mogą zobaczyć m.in. przedmioty codziennego użytku, historyczne przybory toaletowe, szklane naczynia o różnorodnym przeznaczeniu, dawne urządzenia zdrojowe (w tym wannę kąpielową i wagi do ważenia kuracjuszy), pamiątki związane z miejscowym kościołem parafialnym i szkołą oraz codzienną pracą na gospodarstwie rolnym (eksponowane w „zakątku wiejskim”). Muzeum Regionalne Goczałkowic-Zdroju, jest czynne w każdą sobotę i niedzielę, w godz. 15.00-18.00. Istnieje również możliwość zamówienia indywidualnego zwiedzania dla grup zorganizowanych, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Nordic walking - na czym polega? Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Dla kogo jest nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Strefa Biznesu - Boże Ciało 2023. Gdzie i za ile wyjadą Polacy?