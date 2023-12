Piękne E-KARTKI na Święta Bożego Narodzenia! Są darmowe. Wybierz najpiękniejszą i wyślij przez telefon

Piękne E-KARTKI na Święta Bożego Narodzenia! Są urocze i za darmo. Wybierz najpiękniejszą i wyślij przez telefon

Kiedy gwiazdka zabłyśnie na niebie każdy złoży życzenia od siebie, łamiąc się opłatkiem nawzajem każdy wtedy ciepło podaje. Tak prosto do serca słowami ze świątecznymi życzeniami. I siadamy do stołu wokoło kolędy śpiewamy wesoło, choinka migocze lampkami przybrana kolorowymi bombkami.

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie Święty Mikołaj przyjdzie do Ciebie, razem wspomnicie dawne czasy, popróbujecie Świąteczne frykasy, potem odleci i skryje Go mrok, lecz Ty się nie martw - wróci za rok.

Wigilia to nie jest czas, gdy jest prezentów moc Wigilia to nie jest czas, gdy potraw sto na stole Wigilia to przepiękny czas, Bożonarodzeniowy czas, Gdy siedzimy wszyscy w kole, i MAMY bliskich przy stole.

Każdy już czym prędzej bieży, by dołączyć do pasterzy. I ja spieszę z życzeniami, bo nie mogę być tam z Wami. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i niech dobro wśród Was gości. I niech Boga wielka moc na Was spłynie w świętą noc.

Białe myśli lekkie jak puch

niech anioł przywieje z nieba,

otworzy skrzydłem nadziei

i niech kolędę zaśpiewa.

Bo dzisiaj jest piękny dzień,

wszystko się rodzi na nowo,

więc w blasku tajemnych świąt

żyj zdrowo i kolorowo.

...

Wigilijny nadszedł czas,

całujemy mocno Was

chcemy złożyć Wam życzenia

w Dniu Bożego Narodzenia,

niechaj Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku

doprowadzi Was do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku!

...

Małą gwiazdkę przed świętami

Przyjmij proszę z życzeniami

Może spełni się marzenie

Białe Boże Narodzenie

Lub, gdy przyjdzie Ci ochota

Niech to będzie gwiazdka złota

Bo, gdy spada taka z nieba

Wtedy zawsze marzyć trzeba

No, a jeśli tak się zdarzy,

Że srebrzysta ci się marzy

Możesz także taką zdobyć

I choinkę nią ozdobić

Gwiazda, gwiazdce zamrugała

I choinka lśni już cała

Naszych marzeń jest spełnieniem

Bo jest piękna jak marzenie

A pomarzyć czasem trzeba

Każdy pragnie gwiazdki z nieba.

...

By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek.

...

W te święta magiczne, życzenia ślę liczne.

Pachnących jodełek z ogromem światełek.

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka.

Prezentów pod choinką od Mikołaja z wesołą minką

Ciepła rodzinnego w Dzień Narodzenia Pańskiego.

Dużo jedzenia na stole,

Niech te święta wesołe będą.