Prasówka Rydułtowy 1.02.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rydułtowach nie minęło Cię nic ważnego

Oddychanie to naturalna i automatyczna czynność, na którą zwykle nie zwracamy uwagi. Jednak to, w jaki sposób oddychamy, wpływa na nasze samopoczucie i ogólny stan zdrowia. Wykonuj codziennie ćwiczenia oddechowe, a pozwolą ci one obniżyć poziom stresu, zwalczą bezsenność oraz poprawią pamięć i koncentrację. Zobacz, jak ćwiczenia oddechowe wpływają na ciało i umysł oraz wypróbuj proste techniki oddechowe.