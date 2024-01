Prasówka Rydułtowy 19.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rydułtowach nie minęło Cię nic ważnego

Najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę już tysiące ludzi! Kilka dni temu w woj. śląskim był już nawet przepadek śmiertelny związany z tą często bagatelizowaną choroba. Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Sprawdź listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

Już za kilka dni ważne święto! 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci! Mamy dla piękne wierszyki oraz kartki na to ważne święto! Wybraliśmy dla was oryginalne życzenia, które możecie wpisać do laurki lub skopiować i wysłać przez telefon [SMS, MMS, Facebook, WhatsApp...].