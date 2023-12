Przegląd prasy Rydułtowy 23.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rydułtowach

Wzrosła aktywność cyberprzestępców próbujących wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. W okresie przedświątecznym częściej dochodzi też do przestępstw internetowych. TAURON rusza z nową kampanią promującą zasady bezpieczeństwa w internecie i publikuje specjalny poradnik pod nazwą „W internecie rób prezenty bliskim, nie oszustom!”. Poradnik jest dostępny na tauron.pl/bezpieczenstwo

Zgodnie z prognozami IMGW, w czwartek silnie wiało w całej Polsce! W woj. śląskim to był bardzo pracowity dzień dla strażaków - było blisko sto interwencji! Dziś też będzie silnie wiało - podmuchu będą do 85 km/h. Na DTŚ w Rudzie Śląskiej z rana przez śnieżyce doszło do karambolu z siedmioma samochodami.