Przegląd prasy z Rydułtów. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.08.2023

Torf to podstawa wielu podłoży, używanych w ogrodzie i uprawie roślin doniczkowych. Można także kupić sam torf ogrodniczy. Sprawdź, co to jest i jak go wykorzystać. Kiedy wybrać torf kwaśny, a kiedy odkwaszony? Co to jest torf wysoki i niski? Dowiedz się, co sadzić w torfie i czy jego używanie jest ekologiczne.