Rowerem do 18 km od Rydułtów. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 6

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 138 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 3 815 m

Suma zjazdów: 3 833 m

Rowerzystom z Rydułtów trasę poleca Yaneck60

Cała trasa wg licznika to 67.43 km.

Podsumowując wyjazdy w dniach:

1.) 10-11-2016 (93,63km),

2.) 15-11-2016 (78,48km),

3.) 19-11-2016 (75,74km),

4.) 22-11-2016 (86.47km),

5.) 23-11-2016 (67,43km).

Przejechaliśmy łącznie 401, 75 km, odwiedzając 70 miejscowości według książeczki Turysta Ziemi Raciborskiej.

Dziękuje: Bogdanowi, Czesławowi i Lucjanowi za udział i towarzystwo na tych trasach. Wyjazdy te były możliwe dzięki sprzyjającej aurze, która w tym okresie jak by nas napędzała.

