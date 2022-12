Rowerem do 18 km od Rydułtów. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Rydułtów, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Ostatni wyjazd wg książeczki "Turysta Ziemi Rybnickiej". Chodziło o zdobycie kolejnych 10 kontrolnych pieczątek. Pozostała tylko jedna tj. Rybnicka Kuźnia, ale to już do załatwienia na miejscu. Wyjazd rozpocząłem sam o godz. 07.00. Trasa: Rybnik, Stanowice, Czerwionka-Leszczyny, Kuźnia Nieborowska, Nieborowice, Bojków, Przyszowice i powrót Borowa Wieś, Paniówki, Chudów, Bujaków, Orzesze, Bełk, Palowice, Szczejkowice pod autostradę A1 i szlakiem początków hutnictwa do Rybnika Piaski i do domu. Po drodze oczywiście liczne atrakcje takie jak: Dwór w Czuchowie, Izba Tradycji "Wiejska Chata" w Bojkowie, Pałac w Przyszowicach, "Karczma Rajcula" w Paniówkach, zamek w Chudowie, głaz narzutowy oraz "Izba Łod Starki" w Chudowie, dwór w Palowicach i inne. Cała trasa wg licznika to 94 km. Pogoda, było pochmurno, temp. -5°C i wiatr.

Podsumowując wyjazdy w dniach:

1.) 13 grudnia 2016 (64 km),

2.) 21 grudnia 2016 (50 km),

3.) 24 grudnia 2016 (49 km),

4.) 28 grudnia 2016 (78 km),

5.) 11 stycznia 2017 (53 km),

6.) 14 stycznia 2017 (42 km),

7.) 18 stycznia 2017 (89 km).

🚲 Trasa rowerowa: Tarnowskie Góry

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 120,99 km

Czas trwania wyprawy: 14 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 3 475 m

Suma zjazdów: 3 440 m