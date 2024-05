Rydułtowy – lista lokali wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Już niedługo odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. W lokalach wyborczych na terenie całej Polski będziemy głosować. Nie wiesz, gdzie zagłosować? Prezentujemy listę lokali wyborczych w Rydułtowach,spis lokali wyborczych w Rydułtowach, gdzie możesz oddać swój głos.w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nichPrzeczytaj, w którym z nich możesz zagłosować. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Może Cię zainteresować Protesty wyborcze – czym są i co warto o nich wiedzieć?

Lista lokali wyborczych w Rydułtowach

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Rydułtowach. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy

adres: Adama Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 7 Osiedle Orłowiec od nr 50 do nr 57

Osiedle Orłowiec od nr 62 do końca

Żelazna

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy

adres: Adama Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 8 Adama Mickiewicza

Gustawa Morcinka

Stanisława Ligonia

Ładna

Ochotnicza Straż Pożarna

adres: Radoszowska 35, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 3 Barwna

Władysława Broniewskiego

Bukowa

Św. Jacka

O. Augustyna Kordeckiego

Gen. Stanisława Maczka

Narcyzowa

Radoszowska od nr 59 do końca (numery nieparzyste)

Radoszowska od nr 70 do końca (numery parzyste)

Ks. Józefa Szafranka

Juliana Tuwima

Urbana

Publiczne Przedszkole Nr 1

adres: Jana Kochanowskiego 25, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 10 Barbary

Gen. Józefa Bema od nr 1 do nr 57Z (numery nieparzyste)

Gen. Józefa Bema od nr 2 do nr 60Z (numery parzyste)

Błękitna

Jadwigi

Jagiellońska

Jasna

Kazimierza

Jana Kochanowskiego

Krzyżkowicka od nr 1 do nr 13Z (numery nieparzyste)

Krzyżkowicka od nr 2 do nr 24Z (numery parzyste)

Joachima Lelewela

Miła

Mikołaja Reja

Studzienna

Urocza

Władysława Warneńczyka

Władysława

Zygmunta

Publiczne Przedszkole Nr 4

adres: Osiedle Orłowiec 37, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 4 Osiedle Orłowiec od nr 11 do nr 19

Osiedle Orłowiec od nr 34 do nr 36

Osiedle Orłowiec od nr 40 do nr 45

Osiedle Orłowiec od nr 46 do nr 49

Osiedle Orłowiec od nr 58 do nr 60

Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: św. Maksymiliana Kolbe 5, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 13 Bohaterów Warszawy (numery parzyste)

Antoniego Czechowa

Św. Maksymiliana Kolbe

Krucza

Krzywa

Nowa

Orlovska

Plebiscytowa (numery parzyste)

Skowronków

Słowicza

Strefa Gospodarcza

Tęczowa

Tygrysia

Wąska

Henryka Wieniawskiego

Stanisława Wyspiańskiego

Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: św. Maksymiliana Kolbe 5, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 14 Benedykta

Ks. Franciszka Blachnickiego

Marcina Kasprzaka

Plebiscytowa (numery nieparzyste)

Spokojna

Marcina Strzody

Romualda Traugutta (numery parzyste)

Walerego Wróblewskiego

Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: św. Maksymiliana Kolbe 5, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 15 Ciasna

Dobra

Kalwaryjska

Klonowa

Krzyżkowicka od nr 15 do końca (numery nieparzyste)

Krzyżkowicka od nr 26 do końca (numery parzyste)

Lipowa

Łącząca

Miodowa

Orzechowa

Pawia

Sadowa

Gen. Władysława Sikorskiego

Storczykowa

Wiśniowa

Wodna

Podleśna

Romualda Traugutta (numery nieparzyste)

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Radoszowska 3, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 1 Piecowska

Niwki

Niewiadomska od nr 96 do końca (numery parzyste)

Niewiadomska od nr 97 do końca (numery nieparzyste)

Pietrzkowicka

Szczerbicka

Ks. Bolesława Szyszki

Wspólna

Żytnia

Pod Dębem

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Radoszowska 3, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 2 Bolesława Krzywoustego

Niewiadomska od nr 1 do nr 95Z (numery nieparzyste)

Raciborska od nr 541 do końca (numery nieparzyste)

Raciborska od nr 356 do końca (numery parzyste)

Radosna

Radoszowska od nr 1 do nr 57Z (numery nieparzyste)

Radoszowska od nr 2 do nr 68Z (numery parzyste)

Szkoła Podstawowa Nr 4

adres: Strzelców Bytomskich 13, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 9 Armii Krajowej

Gen. Józefa Bema od nr 59 do końca (numery nieparzyste)

Gen. Józefa Bema od nr 62 do końca (numery parzyste)

Gajowa

Osiedle Karola

Karola Miarki

Zygmunta Krasińskiego

Mikołaja

Jana III Sobieskiego

Andrzeja Struga

Strzelców Bytomskich

Urząd Miasta

adres: Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 11 Fryderyka Chopina

Leona

Ofiar Terroru

Skalna

Szpitalna

Urząd Stanu Cywilnego

adres: Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 6 Jana Barcioka

Czernicka

Jesionowa

Osiedle na Wzgórzu

Raciborska od nr 1 do nr 401Z (numery nieparzyste)

Raciborska od nr 14 do nr 220Z (numery parzyste)

Wjazdowa

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

adres: Skalna 1, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 12 Bohaterów Warszawy (numery nieparzyste)

Licealna

Gabriela Narutowicza

Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

adres: Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy

numer komisji: 5 Obywatelska

Osiedle Orłowiec od nr 21 do nr 23

Osiedle Orłowiec od nr 27 do nr 33

Wojciecha Korfantego

Władysława Łokietka

Raciborska od nr 403 do nr 539Z (numery nieparzyste)

Raciborska od nr 242 do nr 354Z (numery parzyste)

Szpaków

Może Cię zainteresować Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Może Cię zainteresować Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Głosowanie w wyborach do PE

Jak głosować w Polsce?

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18.rok życia. Głosowanie jest dobrowolne.

Gdzie można oddać głos? Obywatele Polski głosujący w Polsce

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania. Obywatele UE, którzy chcą oddać głos w Polsce

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania.

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania. Obywatele Polski przebywający poza terenem kraju

Jeśli jesteś wpisany na listę wyborców w innym kraju, w którym mieszkasz, możesz oddać głos w Polsce na kandydatów z Polski, lub oddać swój głos na kandydatów z kraju, w którym przebywasz.

Wyborca posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, przebywający poza terenem Polski, może oddać głos na kandydatów startujących w Polsce, po złożeniu odpowiedniego wniosku w konsulacie.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Próg wyborczy do PE

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

Może Cię zainteresować Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wideo Ukraina rozpocznie oficjalne rozmowy o przystąpieniu do UE