Ścieżki nordic walking do 66 km od Rydułtów. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 25 - 26 listopada

Rozglądasz się za nowymi trasami nordic walking w pobliżu Rydułtów? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać w okolicy Rydułtów na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy ścieżki w odległości do 66 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.

Trasy nordic walking w pobliżu Rydułtów

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 66 km od Rydułtów. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo jest dobra również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź prognozę pogody dla Rydułtów. W sobotę 25 listopada według prognozy pogody ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 77%. W niedzielę 26 listopada zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być -2°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 55%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ogrody Kapiasa wiosennie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,46 km

Czas trwania marszu: 53 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podejść: 146 m

Suma zejść: 169 m Trasę nordic walking mieszkańcom Rydułtów poleca Ireneusz

Znane ogrody inne o każdej porze roku

W 1979r. właś­ci­ciel obiektu Bro­nisław Kapias postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Na niewielkim niegdyś skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny, wprowadzał stop­niowo architek­turę ogrodową, stwarza­jąc coraz to nowsze zielone zakątki.

Ogrody Kapias to obiekt zlokalizowany w Gocza­łkow­icach-Zdroju w wojew­ództwie śląskim przyciągający osoby doceniające piękno roślin. Ogród zaczął powstawać w 1979 roku kiedy to jego właściciel Bro­nisław Kapias rozpoczął tworzenie tu zielonych zakątków. Najstarsza część ogrodu nazwana została Starymi Ogrodami do zwiedzania. Tutaj znajdują się liczne ławeczki, altanki oraz zaciszne i zacienione kąciki będące idealnymi do odpoczynku w upalne dni. Teren przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych a także rodziców z wózkami. Nowe Ogrody zaczęły powstawać od 2008 roku na powierzchni 4 ha (ul. Zimowa 24), tutaj znaleźć można również Restau­racje KAPIAS Café i Cen­trum Ogrod­nicze. Ogrody przystosowane są do zwiedzania dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Można tu spędzić rodzinnie cały dzień.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Rydułtów

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Odkrywanie Mikołowa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,61 km

Czas trwania marszu: 46 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podejść: 93 m

Suma zejść: 118 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Rydułtów

Zabytki Mikołowa.

Mikołów jest 40-tysięcznym miastem przemysłowym, położonym na południe od Katowic, w sąsiedztwie Rudy Śląskiej i Tychów. Przez miejscowość przepływa rzeczka Jamna. Dzieje miasta sięgają korzeniami okresu średniowiecza. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi już z roku 1222, kiedy wspomina się kasztelana z Mikołowa. Rezydował on prawdopodobnie w niewielkim grodzie, znajdującym się być może w okolicach obecnego kościoła ewangelickiego i kapliczki św. Mikołaja. Miasto ukształtowało się jednak na terenach położonych nieco bardziej na południe. Pierwsza świątynia stanęła tutaj w XII wieku i miała za patrona św. Mikołaja. W drugiej połowie następnego stulecia, po przenosinach osady, wzniesiono nowy kościół, który wkrótce stał się siedzibą parafii pod wezwaniem św. Wojciecha. Od połowy XVI do połowy XVII wieku obiekt ten był użytkowany przez wyznawców luteranizmu. W latach 1843-1861 w Mikołowie zbudowano nowy, okazały kościół parafialny, którego patronem został św. Wojciech. Z tego powodu starej świątyni zmieniono wezwanie na Matki Bożej Śnieżnej. Mikołowski kościół Matki Bożej Śnieżnej leży na północ od zabytkowego Rynku. Jest orientowany, wzniesiony z kamienia łamanego. Cechy późnogotyckiej architektury pozwalają przypuszczać, że został nieco przebudowany pod koniec średniowiecza. Nawę zbudowano na planie prostokąta; do niej przylega wielobocznie zamknięte prezbiterium. Od strony zachodniej widzimy czworoboczną wieżę, która została wymurowana dopiero w XVIII wieku. Wnętrze jest jednonawowe. Znajdziemy w nim gotyckie kropielnice i chrzcielnicę, późnorenesansową ambonę, barokowe ołtarze. Przed kościołem warto zwrócić uwagę na zabytkową figurę św. Jana Nepomucena. Mikołowianie postawili ją tutaj w XVIII wieku, dziękując w ten sposób za przywrócenie wody w miejskiej studni.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Nordic walking: Łabędy-Jezioro Dzierżno Duże-Łabędy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,58 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 77 m

Suma zejść: 77 m Trasę nordic walking mieszkańcom Rydułtów poleca Antares

Wypad z kijami na plażę nad Jeziorem Dzierżno Duże. Most nas torami zamknięty, więc trzeba chadzać/jeździć alternatywnymi drogami. Ta jest najkrótsza, idealna dla tych co na piechotę :). Pogoda była bardzo zmienna, od śnieżycy, przez mgłę po deszcz. Jakkolwiek mgła połączona z pustkami i ciszą nad jeziorem dawała bajeczny efekt przyprawiający o dreszcze. Na tych drogach w takich warunkach oraz przy szybko zapadającym zmroku warto mieć ze sobą czołówkę, światełka mrugające, cokolwiek - gdyż spory kawał prowadzi przy drodze - co prawda mało uczęszczanej, ale jednak.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Strefa Biznesu: Polacy coraz częściej podróżują po kraju samolotem