Ścieżki rowerowe do 18 km od Rydułtów. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 lutego?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Rydułtów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 82,47 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 223 m

Suma podjazdów: 362 m

Suma zjazdów: 369 m

Mazi88 poleca trasę rowerzystom z Rydułtów

Ruszamy z parkingu koło stadionu. Jedziemy asfaltem po prawej stronie mamy stadion. Droga BARACHOWSKA wprowadza nas w odrodzony las po tragicznym pożarze z 1992 roku. Cały czas podążamy przed siebie. Na skrzyżowaniu z Obrębową skręcamy w lewo. Asfalt zamieniamy na ubite kamienie. Patrzymy na boki zawsze można spotkać jakiś leśnych mieszkańców. Docieramy do Dziergowickiej. Skręcamy w prawo i od zaraz w lewo. Mijamy kolejne skrzyżowania. Na krzyżówce z Od Mostka Raciborskiego skręcamy w prawo. Jedziemy w stronę kopalni piasku. Omijamy budynek wjazdowy na kopalnię z prawej strony leśną ścieżką. Skręcamy w lewo. Mijamy po prawej stronie Parowozy. Cały czas przed siebie. Docieramy do drogi 408. Udajemy się w lewo. W Kotlarni z głównej skręcamy w prawo. Jedziemy koło Kościoła, w prawo, w stronę Starej Kuźni. Widać w oddali “Latarnie leśną” Nadleśnictwa. Droga cały czas prosto. Przez miejscowość prowadzi nas ulica Brzozowa. Wjeżdżamy pod górę gdzie można skręcić w prawo aby z bliska zobaczyć Nadleśnictwo. Asfalt kolejny raz i nie ostatni podczas tej podróży prowadzi nas prosto. Przejeżdżamy dwa przejazdy kolejowe. Po prawej stronie mijamy Obóz Koncentracyjny. (Znak ułatwia wjazd do tego miejsca). Docieramy do skrzyżowania z drogą nr 40. Skręcamy w prawo. Jedziemy po łuku w lewo. Mijamy most nad kanałem Gliwickim. Droga 40 prowadzi w prawo my jedziemy prosto w 426. Pedałujemy wśród pól. A przed nami widać cel naszej wycieczki. Na rondzie skręcamy w lewo. (Znaki już ułatwiają orientację. Zarówno dla samochodów jak i rowerzystów) Mijamy Zalesie Śląskie, Lichynie. Docieramy do Leśnicy. Mijamy rynek. Jedziemy w dół i w prawo. Znak nasz pokieruje. Zaczyna się wspinaczka na Górę Św. Anny. Trudy wspinaczki rekompensują widoki jakie nas otaczają. (większość kolarzy zjeżdżający z góry uśmiecha się. Była to dla nas zagadka dlaczego. Z biegiem czasu odkryliśmy tą tajemnicę :) ) Przejeżdżamy obok Muzeum Czynu Powstańczego. Docieramy do punktu widokowego. Chwila przerwy aby nacieszyć oczy widokami. Dalej w drogę. Do celu jeszcze kawałek wspinaczki. Jest i cel wspinaczki. Wracamy w dół i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w Leśnicką i w lewo pod zakaz w dół. Docieramy do punktów widokowych nad Geoparkiem. Nadal jedziemy drogą w dół i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Pomnika. Po lewej stronie prowadzi ścieżka. Odważniejsi mogą spróbować zjechać w dół. Na dole skręcamy w prawo i docieramy do amfiteatru, który robi wrażenie swoja wielkością. Wracamy tą samą droga co przyjechaliśmy. (Mijamy skrzyżowanie na którym skręcaliśmy w prawo.) Jedziemy pod górę. Znajdujemy się przy punkcie widokowym. Teraz przyjemniejsza część wycieczki i rozwiązanie zagadki zadowolonych kolarzy jadących w dół. Trasa bardzo przyjemna i szybka, momentami bardzo szybka w dół. Bez problemu można dotrzeć do rynku w Leśnicy bez pedałowania. Na rynku skręcamy w pierwszą w prawo. Szlak czarny wyprowadza nas z miejscowości. Mijamy Raszową. Droga prowadzi wśród drzew co daje przyjemny cień i osłonę przed wiatrem. Na skrzyżowaniu z drogą 423 skręcamy w lewo. Na światłach w lewo. Dojeżdżamy do ronda. Zjeżdżamy na drugim wyjeździe. Przed kolejnym rondem skręcamy w prawo. Droga asfaltowa zmienia się w szutrową. Mocny skręt w prawo na płyty betonowe. Jesteśmy koło oczyszczalni. Skręcamy w prawo. Teraz spokojnie przed siebie wśród drzew, łąk i pól. Wjeżdżamy do miejscowości Brzeźce. Na krzyżówce skręcamy w prawo. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Na kolejnym (oznaczenia ścieżki rowerowej ułatwiają orientację) skręcamy w prawo. Następnie w lewo i znowu przed siebie. Przejeżdżamy przez most (zaraz obok mostu woda “znika” pod ziemią) Docieramy do Starego Koźla. Skręcamy w prawo. Później w lewo, lewo i prawo w stronę Kościoła. Wyjeżdżamy ze Starego Koźla. Na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo. Po lewej stronie mamy wały. Cały czas przed siebie. Przecinamy drogę prowadzącą z Bierawy do Ciska. Jesteśmy w Bierawie. Skręcamy w lewo i zaraz w prawo na most nad Bierawką. Wjeżdżamy na wał zjeżdżamy w prawo i przed siebie. W lewo i znowu w lewo i prawo w stronę lasu. Droga betonowa zamienia się kolejny raz w szutrową. Skupiamy się na jeździe prosto. Nie skręcamy na żadnym skrzyżowaniu. Docieramy do drogi prowadzącej z Kuźni Raciborskiej do Kędzierzyna. Jedziemy w prawo. W stronę Dziergowic. W Dziergowicach na skrzyżowaniu pod bocianim gniazdem skręcamy w prawo. Mijamy jedno skrzyżowanie. Na kolejnym w lewo. Później po łuku w prawo i przed siebie. Po prawej mamy zabudowania po lewej las. Na końcu drogi wybieramy opcję w lewo. Jedziemy przed siebie. Skręcamy w lewo w drogę z ubitego kamienia. Następnie w lewo i w prawo. Dojeżdżamy do Budzisk gdzie skręcamy w lewo. Koło Kapliczki jedziemy prosto. Główną droga docieramy do Kuźni Raciborskiej. Za przejazdem kolejowym skręcamy w lewo. Jedziemy prosto tą drogą. Doprowadzi nas do miejsca startu wycieczki.

