Ścieżki rowerowe do 18 km od Rydułtów. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Ścieżki rowerowe z Rydułtów

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Rydułtów, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,79 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 025 m

Suma zjazdów: 1 046 m

Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Rydułtów

Pogoda dopisała, więc nie namyślając się długo postanowiłem ruszyć w stronę Rud następnie Bargłówka, gdzie odwiedziłem muzeum Krystiana Tischbierka, opowiadał o swoich zbiorach i o planach na przyszłość. Miałem także spotkanie z właścicielem "Grillo Wędzarni”, pomimo iż w poniedziałki jest nieczynne. Obok wędzarni znajduje się OSP Bargłówka i Mini Skansen, tu wykonałem zdjęcia zabytkowego sprzętu rolniczego, dalej przez las w stronę Pilchowic, gdzie na przykościelnym cmentarzu znajdują się trzy ciekawe zabytkowe nagrobki. Po krótkim odpoczynku w pobliskiej restauracji "Kaprys" ruszyłem dalej w stronę Kuźni Nieborowskiej gdzie odwiedziłem "Zameczek" obecnie Dom Pomocy Społecznej, tutaj za zgodą pani dyrektor wykonałem kilka zdjęć samego budynku oraz zdjęcia z panią dyrektor i panią sekretarką za co serdecznie dziękuję! Dalej przez Krywałd, obok kop. "Szczygłowice", Książenice, Kamień, Wielopole i do domu. Cała trasa wg licznika to 60.18 km.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: BABICZOK

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 133 m

Suma zjazdów: 132 m