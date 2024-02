Trasy na rower do 18 km od Rydułtów. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 24 - 25 lutego?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w pobliżu Rydułtów? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Rydułtów. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Rydułtów warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe z Rydułtów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Rydułtów, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 24 lutego w Rydułtowach ma być 11°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 38%. W niedzielę 25 lutego w Rydułtowach ma być 12°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Pszów prochownie - Czernica Zameczek. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,68 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 900 m

Suma zjazdów: 1 907 m Trasę rowerową mieszkańcom Rydułtów poleca Yaneck60 Wyjazd z kolegą do Pszowa i Czernicy. Tarasa wiodła przez Niewiadom, Głożyny, Wrzosy, Pszów, Kalwaria, Rydułtowy, Czernica, Piece, Jejkowice, Zebrzydowice i do Rybnika. Celem wyjazdu było odnalezienie w Pszowie pruskich prochowni z czasów Pierwszej Wojny Światowej, szczeliny przeciw lotniczej z czasów II WŚ oraz stary cmentarz, a w Czernicy odwiedziliśmy Zameczek. Wracając do prochowni, są na terenie Pszowa dwie, jedna znajduje się w Wrzosach na "Pańskich Polach" i jest to prochownia z 1910 roku nr 1, którą jest pod prawną opieką grupy Stowarzyszenie Paramilitarne "Prochownia 1910", natomiast druga mniejsza prochownia nr 2 znajduje się po drugiej stronie hałdy na prywatnej działce. Do jej odnalezienia przysłużył się pan Józef Pyszny, bez jego zaangażowania odnalezienie tego obiektu byłoby niemożliwe. W trakcie robienia zdjęć prochowni nr 2 przyjechał właściciel tej działki pan Henryk Hajduczek, który opowiedział nam historię tego miejsca. Prochownia ta została odsłonięta z wałów ziemi, przez co dostęp do niej jest znacznie ułatwiony i obecnie służy, jako schronienie dla zwierząt. Odwiedziliśmy też stary cmentarz w Pszowie, na którym ostatniego pochówku dokonano około 1960 roku oraz szczelinę przeciwlotniczą z okresu II Wojny Światowej, jest to teren ogrodzony i nieudostępniony prawnie do zwiedzania. Nam udało jednak wejść i zrobić kilka zdjęć. W Czernicy odwiedziliśmy Zameczek i o jego historii na szybko opowiedziała nam pani Małgorzata "Gosia". W parku obok Zameczku natrafiłem na sesję zdjęciową i korzystając z okazji i za pozwoleniem też wykonałem parę zdjęć. Obok zameczku znajduje się pamiątkowy kamień poświęcony Sekcji Kolarskiej i jej trenerowi Karolowi Łukoszek. Cała wycieczka obfitowała w wiele atrakcji o których nie wspominałem w opisie ale za to są wykonane zdjęcia.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 5 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 156,49 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 3 665 m

Suma zjazdów: 3 680 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Rydułtów Kolejny wyjazd tym razem w trójkę: Bogdan, Lucjan i ja. wg książeczki Turysta Ziemi Raciborskiej. Rozpoczęliśmy jazdę z Raciborza, po zachodniej stronie rzeki Odry. Do Raciborza dostaliśmy się koleją, powrót do Rybnika też koleją. Do potwierdzenia mamy w książeczce 15 kontrolnych pieczątek. Pieczątki te zdobywane były w różnych miejscach tj. na parafii, sklepach, u sołtysa itp.Trasa: Lekartów, Cyprzanów, Kornice, Pietrowice Wielkie, Gródczanki, Kietrz, Kozłówki, Księże Pole, Czerwonków, Baborów, Dzielów, Raków, Maków, Krowiarki, Jastrzębie, Modzurów, Gamów, Strzybnik, Rudnik, Proszowiec, Racibórz. Trasa przebyta rowerem to wg licznika to 86. 47 km. Pogoda piękna słonko świeciło do zmierzchu, tylko dosyć silny wiatr utrudniał nam jazdę. Dziękuję kolegą za towarzystwo w tym wyjeździe.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ujście rzeki Bierawka i Ruda do Odry. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,88 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 2 558 m

Suma zjazdów: 2 584 m Rowerzystom z Rydułtów trasę poleca Yaneck60 Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Rydułtowach

🚲 Trasa rowerowa: Brzegiem Suminiki – koniec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,11 km

Czas trwania wyprawy: 57 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 63 m

Suma zjazdów: 62 m Rowerzystom z Rydułtów trasę poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg, skręcamy w prawo. (1) Droga przyjemna ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz. (2) Jedziemy w lewo, przez tory kolejowe prosto w stronę kościoła. Tutaj kierujemy się w stronę Ciechowic. Skręcamy w prawo w ulicę Konarskiego. Na kolejnym skrzyżowaniu znowu w prawo i prosto przez tory. Zaczyna się droga polna. Po lewej mamy Suminkę. Przed kolejnymi torami droga prowadzi w prawo (odważniejsi mogą próbować jechać prosto). Znowu przejazd kolejowy i podążamy przed siebie. Na kolejnym rozwidleniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych. (3) Teraz jedziemy prosto do wałów. (4) Z mostów przerzuconych przez Suminkę widać okolicę. (4a, 5, 6, 7) Przemieszczamy się koło wałów drogą polną. Dojeżdżamy do połączenia Suminki z „Rudką” (8). Wyjeżdżamy na moście łączącym Siedliska z Turzem. Skręcamy w prawo, jedziemy prosto do remizy, gdzie skręcamy w prawo w stronę lasu. Asfalt zamienia się w drogę szutrowo-piaskową. Znowu mijamy tory kolejowe. Głównym szlakiem podążamy do asfaltu. Na krzyżówce obieramy pierwszą drogę w prawo. Jedziemy prosto, wzdłuż działek do miejsca startu naszej wyprawy.

Trasa trudna ze względu na to, że dużą część trzeba pokonać polami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Nowy Rok 2017 - "Borowik" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,37 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 2 205 m

Suma zjazdów: 2 243 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Rydułtów

Noworoczny wyjazd na spotkanie w "Borowiku". Wyjechaliśmy z Rybnika z rynku w trójkę: Bogdan, Lucek i ja, o godz. 10.00 do Żor. Trasa nieco inna niż za zwykle i prowadziła przez Ligotę, Gotartowice i Kłokocin. Na trasie przejazdu mijaliśmy szyb VII wentylacyjny KWK "Chwałowice", pomnik Powieszonych Publicznie Harcerzy Buchalików w 1942 roku, widok na lotnisko aeroklubu ROW Rybnik oraz kościół św. Józefa w Kłokocinie, w Żorach Muzeum Miejskie, "Stary" cmentarz z 1824 roku na którym znajduje się krzyż pokutny z XIV wieku, Pomnik Żołnierzy Wyklętych i pomnik Bohaterów III Powstania Śląskiego. Na Żorski rynek przyjechaliśmy jako pierwsi i poczekaliśmy na resztę uczestników wyjazdu. Po przyjeździe pozostałych rowerzystów, był czas na wspólną fotkę pod choinką i wyjazd w stronę "Borowika", a my w trójkę w stronę bunkra na Żwace. W miejscu docelowym "uzbierała" się spora grupa rowerzystów i przyjezdnych samochodami. Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez gospodarza i obsługę lokalu, strzelały korki szampanów, było gwarno, wesoło i wspólne zdjęcie. Droga powrotna przez Rowień, Gotartowice, Kuźnia Ligocka gdzie odwiedziliśmy kościół św. Wawrzyńca, Piaski, Paruszowiec i Rybnik. Pogoda wspaniała nie za zimno i słonko do końca dnia. Dziękuję wszystkim uczestnikom tego wyjazdu i życzę dużo zdrowia i wspaniałych wycieczek nie tyko rowerowych w tym Nowym 2017 Roku!. Cała trasa wg licznika to 40.83 km. Nawiguj

Pora na serwis roweru? Lista serwisów rowerowych w Rydułtowach

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o stan techniczny roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.