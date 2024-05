Trasy rowerowe do 18 km od Rydułtów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 maja?

Rowerem w okolicy Rydułtów

KuzniaWsiodełku.pl poleca: Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg (1) skręcamy w prawo w ulicę POLACZKOWĄ. Można także się zatrzymać i zobaczyć na mapce, gdzie się aktualnie znajdujemy i śmigamy w dalszą trasę. Droga przyjemna, ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej poruszamy się prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz (2). Jedziemy prosto i asfaltem pomiędzy domkami docieramy do granicy lasu. Wjeżdżamy w las. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych (3). Przejeżdżamy je i na kolejnym rozwidleniu dróg skręcamy w prawo (4). Po lewej stronie mamy wały ziemi i piaskownie. Wyjeżdżamy pod główną bramą piaskowni. Jedziemy cały czas prosto aż do mostu, gdzie skręcamy w prawo do centrum Siedlisk. Koło Straży Pożarnej mamy możliwość wyboru drogi powrotnej do Kuźni. Albo w prawo lasem, albo w lewo asfaltem:

🚲 Trasa rowerowa: SYFON KŁODNICKI

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,15 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 110 m

Suma zjazdów: 110 m

Trasę dla rowerzystów z Rydułtów poleca Mazi88

Jedziemy drogą BARACHOWSKA skręcamy w OD LOTNISKA (1) i prosto w góra i dół aż do skrzyżowania z drogą Dziergowską. Jedziemy w prawo, zaraz w lewo. (2) Tą drogą docieramy do “Od Mostka Raciborskiego”. Skręcamy w lewo. Droga z szutrowej zamienia się w piaskową i prowadzi po obrzeżach wykopu kopalni piasku. (3, 4, 5) Jedziemy po łuku i przed kolejnym wirażem w prawo skręcamy w lewo w stronę lasu aby znowu wylądować na “Od Mostka Raciborskiego”. Jedziemy w prawo w stronę torów kolejowych. Po lewej mijamy “jeziorka pokopalniane”. (6) Mijamy tory kolejowe. Główna droga prowadzi w prawo a my skręcamy w lewo w gęściejszy las. Przejeżdżamy koło osiedla domków jednorodzinnych. Przekraczamy główną drogę Kuźnia Raciborska – Kędzierzyn-Koźle. Jedziemy przyjemnie z górki w dół. Na rozwidleniu skręcamy w prawo. Patrząc w prawo widzimy różnego rodzaju zwierzęta z gospodarstwa agroturystycznego. Trasa następnie prowadzi nas dwa razy w lewo i na końcu w prawo. Kolejną krzyżówkę pokonujemy w lewo. Teraz dłuższy odcinek pokonujemy między drzewami. Wyjeżdżamy na drogę, gdzie skręcamy mocno w lewo, prosto i w prawo. Kolejno w lewo na wał i prosto do mostu. Za mostem prosto. Trasa ciągnie się wzdłuż wału. Przejeżdżamy prosto przez drogę Cisek – Bierawa. Trasa wije się wśród pól gdzie można spotkać nie tylko ludzi. (7) Po prawej stronie mijamy staw. Skręcamy w lewo. Jedziemy głównym szlakiem w stronę Kościoła. Kawałek za nim nasza trasa skręca w lewo następnie w prawo. Teraz znowu dłuższy odcinek prosto. Przecinamy drogę Kędzierzyn – Gliwice. Dojeżdżamy do wiaduktów, pod którymi przejeżdżamy, zaraz za nimi skręcamy lekko w lewo w stronę lasu. Pedałujemy ciągle przed siebie.(8) Docieramy do asfaltu gdzie skręcamy w lewo na wiadukt. Zjeżdżając z wiaduktu nie można się zbytnio rozpędzić ponieważ na łuku drogi skręcamy w prawo i znowu w prawo w stronę Leśniczówki Biały Ług. Na dużej krzyżówce skręcamy w lewo. Docieramy do wałów Kanału Gliwickiego. (9) Mijamy śluzę. Przejeżdżamy prosto przez drogę nr 40 i wałem kręcimy w stronę działek i lasu. Ciągle po prawej mamy kanał. Docieramy do Syfonu Kłodnicy. (10, 11) Dalej jedziemy pomiędzy Kanałem i działkami. Na końcu działek skręcamy w lewo. Jedzie się przyjemnie asfaltową drogą. Dojeżdżamy do głównej drogi kręcimy w lewo i zaraz w prawo w Jodłową, następnie w lewo w Starowiejską, prawo w Gajową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w stronę lasu za niedużym budynkiem. Na leśnej krzyżówce w lewo w stronę cmentarza. Mijamy jeden skręt w prawo na kolejnym skręcamy. Droga prowadzi u podnóża nasypu kolejowego. Troszkę wspinaczki i docieramy do kolejnej śluzy na Kanale Gliwickim. (12) Zjeżdżamy ze śluzy w stronę torów kolejowych. Cały czas lasem przed siebie. Wyjeżdżamy z lasu. Po lewej stronie mamy tory kolejowe. Docieramy do drogi nr 423. Skręcamy w lewo. Za mostem nad Kanałem Kłodnickim skręcamy w prawo. Od razu w lewo między domki jednorodzinne. Droga asfaltowa zmienia się w kamienistą i później w polną. Docieramy do ściany krzewów i skręcamy w prawo. Wyjeżdżamy z polnej drogi i skręcamy w lewo. Jadąc kawałek przed siebie zjeżdżamy z drogi w lewo gdzie znajduje się Fort Fryderyka Wilhelma. (13, 14) Wracamy do głównej. Jedziemy w prawo na most. Po prawej widać śluzę. Na światłach jedziemy w lewo. Następnie skręcamy w prawo w Sądowa. Docieramy do Rynku. Jedziemy prosto przed siebie. Później skręcamy w prawo. Na końcu tej drogi znajdują się mury zamku w Koźlu. Jedziemy w lewo. Później w prawo drogą brukową docieramy to tablic opisujących Zamek. (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) Wracamy w dół i jedziemy w prawo. Z ulicy Konopnickiej skręcamy w lewo w Spółdzielców, następnie w lewo w Skarbową. Mijamy dworzec autobusowy gdzie skręcamy w prawo w drogę nr 418. Jedziemy asfaltem wśród samochód. Skręcamy w lewo w stronę Ciska (nr drogi 410). Teraz ta droga wyznacza nam trasę powrotną. Wjeżdżamy na most nad Odrą. (kiedyś stał tutaj most z drewna

