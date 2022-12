Trasy rowerowe do 18 km od Rydułtów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w okolicy Rydułtów? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Rydułtów. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Rydułtów przygotowaliśmy na weekend.

Dystans: 105,62 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 903 m

Suma zjazdów: 1 913 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Rydułtów Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: HUBERTUS Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 129 m

Suma zjazdów: 131 m Mazi88 poleca trasę mieszkańcom Rydułtów

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo (1). Prowadzi nas szlak koloru CZERWONEGO. Droga wiedzie do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km widzimy przed sobą płot z desek, na których został odciśnięty ząb czasu (2). Jedziemy prosto przez łąki. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do pomnika. Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Od leśniczówki prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto (3). Przy dużym pniu skręcamy w lewo pomiędzy dwa ogrodzone płotem obszary lasu (4). Droga prowadzi w dół. Można się nieźle rozpędzić. Dojeżdżamy do Hubertusa (5, 6). W dalszą drogę możemy wybrać się „w nieznane”(można samemu wyszukać trasę, przecież wszystkie drogi gdzieś prowadzą) albo wracając pod górę do skrzyżowania z główną drogą. Wybieramy wariant drugi. Wyjeżdżamy na górę i skręcamy w lewo. Jedziemy prosto aż do drogi ZWONOWSKIEJ, skręcamy w lewo i jedziemy teraz cały czas prosto. Droga przyjemna, prosta i lekko w dół. Z lasu wyjeżdżamy w Rudach. Nadal jedziemy prosto, w oddali po lewej stronie mamy boisko. Dojeżdżamy do skrzyżowania z główną drogą na Rybnik. Od tego momentu trzeba uważać na samochody. Kierujemy się w stronę Kuźni Raciborskiej. Na rozwidleniu dróg koło kościoła można jechać drogą wśród samochodów do Kuźni (szczerze odradzam ze względu na stan nawierzchni i ilość samochodów) lub pojechać przez pożarzysko z 1992 roku i zobaczyć, jak pięknie odrodził się las po tak wielkiej katastrofie. Jedziemy koło kościoła i parku, który warto zwiedzić. W ciepłe dni tłumy ludzi odwiedzają to miejsce. My kierujemy się na „BRANTOLKĘ”. Po drodze można odwiedzić lokal, w którym są jedne z największych hamburgerów w okolicy i niezliczona rzesza rowerzystów. Przejeżdżamy tory kolejowe i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, tak jak wskazuje znak na Kuźnię (7). Jedziemy ciągle główną drogą. Mijamy kolejny raz tory kolejowe i dalej prosto. Wjeżdżamy na teren pożarzyska. Po około 7 km dojeżdżamy do drogi BARACHOWSKIEJ. Skręcamy w lewo. Drogą asfaltową jedziemy aż do stadionu w Kuźni. Tutaj skręcamy kolejny raz w lewo. Kierujemy się na Racibórz. Mijamy kościół. Jedziemy aż do granicy lasu. Skręcamy w drogę pomiędzy lasem i działkami. Jesteśmy w miejscu startu naszej wyprawy.

🚲 Trasa rowerowa: BRZEGIEM SUMINKI Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,85 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 108 m

Rowerzystom z Rydułtów trasę poleca Mazi88

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto (1). Po przejechaniu około 2 km zaczynają pojawiać się pierwsze domostwa. Jedziemy prosto aż do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Za mostem nad Suminką skręcamy w prawo i zaraz w lewo, później znowu w prawo. Po lewej stronie mamy domki. Jedziemy prosto „ścieżką zdrowia”. Wjeżdżamy na nasyp kolejowy kolejki wąskotorowej. Dla dobrego obserwatora nie będzie problemem dostrzeżenie pozostałości po torowisku. Patrząc w prawo, widzimy pozostałości po moście na rzeką. Udajemy się w jego stronę. Patrząc w lewo, widzimy trasę biegnącą wzdłuż Suminki. Można podziwiać, jak rzeka podmywa brzegi. Dojeżdżamy do stawów hodowlanych w Nędzy (2). Przejeżdżamy przez most drogą Sosnową do końca. Skręcamy w lewo w Leśną wzdłuż torów kolejowych do stacji Nędza Wieś. Teraz udajemy się w prawo przez przejazd kolejowy, a następnie za sklepem w prawo w stronę Szkółki Kontenerowej (3). Potem jedziemy prosto do skrzyżowania (tutaj już byliśmy), w lewo i prosto do Kuźni.

🚲 Trasa rowerowa: Katowice - Nikiszowiec Stopień trudności: 3.0

Dystans: 110,43 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 3 168 m

Suma zjazdów: 3 231 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Rydułtów

Wyjazd do Katowic celem odwiedzenie obiektów krajoznawczych wytypowanych w książeczce KOT, chodzi o gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz osiedle robotnicze Nikiszowiec. Trasa wiodła: Rybnik, Czuchów, Dębieńsko, Bujaków, Paniowy, Panewniki, Brynów, Park Tadeusza Kościuszki, Urząd Wojewódzki i Sejm Śląski oraz Nikiszowiec. Powrót to: Nikiszowiec, Giszowiec, Lasy Murckowskie, Piotrowice, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Przegędza i Rybnik i jak za każdym razem dużo atrakcji po trasie, że nie sposób wszystkiego opisać. Pogoda niesprzyjająca rowerzystom zbyt silny wiatr, który skutecznie utrudniał jazdę. Mimo to cel został osiągnięty, cała trasa wg licznika to 115.65 km.

