Trasy rowerowe do 18 km od Rydułtów. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Rydułtów? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 18 km od Rydułtów. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Rydułtów warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe z Rydułtów We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Rydułtów, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Nowy Rok 2017 - "Borowik" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,37 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 2 205 m

Suma zjazdów: 2 243 m Trasę dla rowerzystów z Rydułtów poleca Yaneck60 Noworoczny wyjazd na spotkanie w "Borowiku". Wyjechaliśmy z Rybnika z rynku w trójkę: Bogdan, Lucek i ja, o godz. 10.00 do Żor. Trasa nieco inna niż za zwykle i prowadziła przez Ligotę, Gotartowice i Kłokocin. Na trasie przejazdu mijaliśmy szyb VII wentylacyjny KWK "Chwałowice", pomnik Powieszonych Publicznie Harcerzy Buchalików w 1942 roku, widok na lotnisko aeroklubu ROW Rybnik oraz kościół św. Józefa w Kłokocinie, w Żorach Muzeum Miejskie, "Stary" cmentarz z 1824 roku na którym znajduje się krzyż pokutny z XIV wieku, Pomnik Żołnierzy Wyklętych i pomnik Bohaterów III Powstania Śląskiego. Na Żorski rynek przyjechaliśmy jako pierwsi i poczekaliśmy na resztę uczestników wyjazdu. Po przyjeździe pozostałych rowerzystów, był czas na wspólną fotkę pod choinką i wyjazd w stronę "Borowika", a my w trójkę w stronę bunkra na Żwace. W miejscu docelowym "uzbierała" się spora grupa rowerzystów i przyjezdnych samochodami. Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez gospodarza i obsługę lokalu, strzelały korki szampanów, było gwarno, wesoło i wspólne zdjęcie. Droga powrotna przez Rowień, Gotartowice, Kuźnia Ligocka gdzie odwiedziliśmy kościół św. Wawrzyńca, Piaski, Paruszowiec i Rybnik. Pogoda wspaniała nie za zimno i słonko do końca dnia. Dziękuję wszystkim uczestnikom tego wyjazdu i życzę dużo zdrowia i wspaniałych wycieczek nie tyko rowerowych w tym Nowym 2017 Roku!. Cała trasa wg licznika to 40.83 km. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pszczyna - Ogrody Kapias. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 105,62 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 903 m

Suma zjazdów: 1 913 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Rydułtów

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: BABICZOK Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 133 m

Suma zjazdów: 132 m Trasę dla rowerzystów z Rydułtów poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto. (1) Droga główna prowadzi lekko w lewo, my jedziemy w prawo :) (2) Droga tam jest mocniej terenowa, przez co ciekawsza. Dojeżdżamy do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Mijamy po lewej stronie basen. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Adamowic. Skręcamy w prawo w drogę leśną Marysieńka. Jest to odcinek trasy miejscami z luźniejszą nawierzchnią. Na „rondzie z drzewem na środku” zjeżdżamy na pierwszym zjeździe (3). Jedziemy prosto, wyjeżdżamy w lasu na łąkę, gdzie skręcamy w lewo w stronę gospodarstwa agroturystycznego (4, 5). Jedziemy wzdłuż płotu. Po prawej stronie mamy „las”. Przekraczamy drogę prowadzącą na piaskownię. Jedziemy w lewo wzdłuż wyrobiska. Przed nami Babiczok (6, 7). Koło wiaty skręcamy w prawo. Droga doprowadza nas do kolejnego jeziorka (8). Przy domkach jednorodzinnych skręcamy w lewo. Płytami betonowymi dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej prowadzącej do Raciborza. Skręcamy w lewo i na najbliższym skrzyżowaniu w prawo koło kapliczki. Z szutru skręcamy w prawo na asfalt. Teraz podążamy cały czas przed siebie. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Z ulicy Sobieskiej skręcamy w Konarskiego. Przekraczamy tory kolejowe. Asfalt znika, a pojawia się droga polna, którą przemy przed siebie. Ścieżka prowadzi w prawo. Znowu przekraczamy tory kolejowe. Wjeżdżamy w las, na rozwidleniu w lewo. Kolejną krzyżówkę (9) pokonujemy prosto. Droga prowadzi nas po lesie, po pewnym czasie główny szlak skręca w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Prosto można jechać do drogi prowadzącej z Kuźni do Nędzy. My udajemy się w lewo. Wyjeżdżamy na ścieżce prowadzącej nas wzdłuż torów. Koło leśnego przejazdu kolejowego skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i cały czas jedziemy prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły - miejsca startu wycieczki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rydułtów

🚲 Trasa rowerowa: Brzegiem Suminiki – koniec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,11 km

Czas trwania wyprawy: 57 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 63 m

Suma zjazdów: 62 m Trasę rowerową mieszkańcom Rydułtów poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg, skręcamy w prawo. (1) Droga przyjemna ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz. (2) Jedziemy w lewo, przez tory kolejowe prosto w stronę kościoła. Tutaj kierujemy się w stronę Ciechowic. Skręcamy w prawo w ulicę Konarskiego. Na kolejnym skrzyżowaniu znowu w prawo i prosto przez tory. Zaczyna się droga polna. Po lewej mamy Suminkę. Przed kolejnymi torami droga prowadzi w prawo (odważniejsi mogą próbować jechać prosto). Znowu przejazd kolejowy i podążamy przed siebie. Na kolejnym rozwidleniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych. (3) Teraz jedziemy prosto do wałów. (4) Z mostów przerzuconych przez Suminkę widać okolicę. (4a, 5, 6, 7) Przemieszczamy się koło wałów drogą polną. Dojeżdżamy do połączenia Suminki z „Rudką” (8). Wyjeżdżamy na moście łączącym Siedliska z Turzem. Skręcamy w prawo, jedziemy prosto do remizy, gdzie skręcamy w prawo w stronę lasu. Asfalt zamienia się w drogę szutrowo-piaskową. Znowu mijamy tory kolejowe. Głównym szlakiem podążamy do asfaltu. Na krzyżówce obieramy pierwszą drogę w prawo. Jedziemy prosto, wzdłuż działek do miejsca startu naszej wyprawy.

Trasa trudna ze względu na to, że dużą część trzeba pokonać polami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: MAGDALENKA INACZEJ Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,27 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 32 m

Suma zjazdów: 33 m Rowerzystom z Rydułtów trasę poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Wyruszamy z parkingu koło stadionu. Jedziemy drogą BARACHOWSKĄ cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku (1, 1a). Na skrzyżowaniu (2) skręcamy w lewo w KRUKOWĄ. Teraz trasa z asfaltu zmienia się w ubity szuter. Pedałujemy przed siebie, przez tory kolejowe, dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania (3), gdzie znak będzie nas prowadził bezpośrednio do kaplicy św. Marii Magdaleny (4). Prosto jest cel naszej podróży. Wracamy do skrzyżowania, gdzie skręcamy w lewo. Po drodze mijamy Tablicę Informacyjną (jedną z wielu, 5), Punkt Widokowy (6) oraz Ławeczkę Zakochanych (7). Droga szutrowa zamienia się w asfaltową, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w stronę wieży obserwacyjnej. Przejeżdżamy tory kolejowe i jedziemy głównym szlakiem do stadionu, po drodze mijając skrzyżowanie, na którym podczas wycieczki już byliśmy. Docieramy do stadionu. Miejsca startu.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd serwisów rowerowych w Rydułtowach. Tam naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!