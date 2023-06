Tygodniowy przegląd prasy 11.06.2023: Rydułtowy, 4.06-10.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rydułtów

World of Tanks to jedna z najpopularniejszych marek growych, przede wszystkim wśród fanów czołgów. W ramach jednego z nadchodzących wydarzeń w grze pojawi się legendarny niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia, Lukas Podolski. Zobacz, w jakiej roli wystąpi i jaka zawartość w grze zostanie dodana w związku z jego występem.

Polska scena gier komputerowych ma wiele do zaoferowania, a polskie produkcje zdobyły uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Dobre, bo polskie – to motto, które doskonale odzwierciedla wysoką jakość i innowacyjność polskich gier komputerowych. Od poruszających historii po epickie światy fantasy, polskie gry wyróżniają się unikalnym stylem, pomysłowym podejściem do rozgrywki i dbałością o detale. Przyjrzyjmy się najważniejszym tytułom, które z dumą reprezentują polską branżę gier komputerowych.