Wybory 2023 - gdzie głosować w Rydułtowach? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Radoszowska 35, 44-280 Rydułtowy numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Adama Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Jana Kochanowskiego 25, 44-280 Rydułtowy numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Osiedle Orłowiec 37, 44-280 Rydułtowy numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Radoszowska 3, 44-280 Rydułtowy numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: św. Maksymiliana Kolbe 5, 44-280 Rydułtowy numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Strzelców Bytomskich 13, 44-280 Rydułtowy numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Skalna 1, 44-280 Rydułtowy numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

