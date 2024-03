Wycieczki rowerowe do 18 km od Rydułtów. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Ścieżki rowerowe w okolicy Rydułtów

🚲 Trasa rowerowa: Pętla wokół Dziergowic

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,15 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 38 m

Suma zjazdów: 45 m

Trasę dla rowerzystów z Rydułtów poleca Mazi88

Jedziemy drogą BARACHOWSKA skręcamy w OD LOTNISKA (1) i prosto w góra i dół aż do skrzyżowania z drogą Dziergowską. Jedziemy w prawo, zaraz w lewo. (2) Tą drogą docieramy do “Od Mostka Raciborskiego”. Skręcamy w lewo. Droga z szutrowej zamienia się w piaskową i prowadzi po obrzeżach wykopu kopalni piasku. (3 i 4) Jedziemy po łuku i przed kolejnym wirażem w prawo skręcamy w lewo w stronę lasu aby znowu wylądować na “Od Mostka Raciborskiego”. Jedziemy w prawo w stronę torów kolejowych. Po lewej mijamy “jeziorka pokopalniane”.(5) Mijamy tory kolejowe. Główna droga prowadzi w prawo a my skręcamy w lewo w gęściejszy las. Przejeżdżamy koło osiedla domków jednorodzinnych. Przekraczamy główną drogę Kuźnia Raciborska - Kędzierzyn-Koźle. Jedziemy przyjemnie z górki w dół. Na rozwidleniu skręcamy w lewo. Dojeżdżamy do zabudowań gdzie skręcamy w prawo i cały czas przed siebie rozglądając się za zwierzętami ukrytymi wśród łąk. Kolejne skrzyżowanie to kolejne skręcanie w prawo. Jedziemy głównym szlakiem. Na krzyżówce z drogą Odrzańską skręcamy w prawo. Droga doprowadza nas do Przystani na Odrze. (6) Skręcamy w lewo. Wałem docieramy do zabudowań. Jedziemy asfaltem cały czas przed siebie. Asfalt skręca w prawo a my w lewo w drogę gdzie las będziemy mieli po lewej stronie. Kolejne skrzyżowanie znowu w lewo a później na drugim rozwidleniu w prawo. Wjeżdżamy w zabudowania. Na głównej drodze skręcamy raz w lewo i jedziemy w stronę Kuźni Raciborskiej. Mijamy po prawej stronie Rafamet. Za przejazdem kolejowym skręcamy w lewo. Jadąc tą droga docieramy do startu wycieczki.

Nawiguj