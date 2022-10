Październik w Rydułtowach: Przegląd prasy z września 2022 w Rydułtowach, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd września 2022 w Rydułtowach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

ROZRYWKA. Śliczne dziewczyny na dyskotekach! To one królowały na wrześniowych imprezach w klubach woj. śląskiego. Za zgodą właścicieli lokali, prezentujemy Wam zdjęcia kobiet, które swoim blaskiem przyćmiły nawet kule dyskotekowe! To właśnie te urocze damy rozgrzewały parkiet do czerwoności w klubach w woj. śląskim.

Dom od komornika w woj. śląskim! Jeżeli zastanawiasz się nad budową domu, a może szukasz nieruchomości na rynku wtórnym - to warto również zapoznać się z aktualnymi ofertami licytacji komorniczych nieruchomości w regionie. Co miesiąc w województwie pod młotek trafia kilkadziesiąt budynków - ich ceny zawsze na początku licytacji są zawsze poniżej cen rynkowych! W galerii zobaczysz najnowsze oferty - są tu domy niemal z każdego regionu w woj. śląskim. Kto wie, może któryś budynek przypadnie ci do gustu!