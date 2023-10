Prasówka 15.10.2023 z całego tygodnia w Rydułtowach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 8.10 a 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Cisza wyborcza. Kilka incydentów złamania prawa. Nastolatkowie zrywali banery wyborcze”?

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Cisza wyborcza. Kilka incydentów złamania prawa. Nastolatkowie zrywali banery wyborcze Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej. 📢 Krzysztof Stanowski odchodzi z Kanału Sportowego. Dziennikarz wydał oświadczenie Od dłuższego czasu trwały spekulacje na temat przyszłości Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Sportowym. Sam zainteresowany długo unikał tematu lub zaprzeczał pogłoskom, jednak wreszcie zabrał głos w tej sprawie, udostępniając oświadczenie. Oto, co napisał jeden z założycieli portalu. 📢 Co zrobić, żeby znicze paliły się dłużej? Polacy wypróbowali ten patent i przyznają: to działa! Ten produkt masz w swojej kuchni! Wszystkich Świętych to czas, kiedy chcemy, aby na grobach naszych bliskich zagościły nie tylko ozdobne wieńce i donice z chryzantemami, ale również piękne znicze. Wiadomo, że najokazalej prezentują się one wieczorem, kiedy drobne płomyki oświetlają cały cmentarz. Co zrobić, aby znicze paliły się jak najdłużej? Czy istnieje sposób na wydłużenie czasu palenia się wkładów do zniczy? Wyjaśniamy.

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Rydułtowy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rydułtowach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kandydatka KO do Sejmu zatrzymana. Usłyszała zarzuty Kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Elżbieta R. została zatrzymana przez policję i usłyszała zarzut pomówienia funkcjonariusza.

📢 Najnowszy sondaż wyborczy IBRiS. PiS - 34,9 proc., KO - 28,1 proc.. Wielu Polaków nie zamierza uczestniczyć w wyborach Na PiS chce obecnie głosować 34,9 proc. badanych, na KO - 28,1 proc — wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Onetu. Wg badania poniżej progu wyborczego znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem 1,4 proc. oraz Polska Jest Jedna - 0,4 proc. 6,6 proc. respondentów nie wie, na kogo zagłosuje. 📢 Minister Marlena Maląg: W wyborach parlamentarnych Polacy zdecydują, czy Polska będzie bezpieczna, czy będzie Polską chaosu – Polacy zdecydują w wyborach, czy to będzie Polska chaosu i ekipy Donalda Tuska. Widzimy, w jaki sposób Donald Tusk prowadzi kampanię wyborczą – każdą trudną sytuację wykorzystuje, aby wprowadzić chaos. My na to się nie zgadzamy i dlatego dobro Polski oraz dobro Polaków jest dla nas najważniejsze. Najważniejsza jest dla nas „Bezpieczna Przyszłość Polaków” – powiedziała i.pl minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

📢 Ostatni taki sondaż przed wyborami: PiS na prowadzeniu, Trzecia Droga w Sejmie Na trzy dni przed wyborami największym poparciem wyborców cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Szanse na wejście do Sejmu ma jeszcze pięć ugrupowań – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF. 📢 Byli na podium, teraz balansują na granicy progu. Wyniki najnowszego sondażu wyborczego Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu, w najbliższą niedzielę chęć głosowania na PiS deklaruje 39 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z poparciem wynoszącym 30 proc. Na podium znalazłaby się również Lewica, na którą chęć oddania głosu wyraziło 11 proc. respondentów. Trzecia droga balansuje za to na granicy poprarcia!

📢 Mateusz Morawiecki w "PZL-Kalisz". "Polski przemysł, jako jeden z nielicznych na świecie, wrócił do stanu sprzed pandemii" W środę Mateusz Morawiecki gościł w Kaliszu, gdzie odwiedził tamtejszą Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Kalisz". Premier w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do założeń i celów wytwórni, ale także opowiedział o przemyśle, nie tylko zbrojeniowym. "Polski przemysł, jako jeden z nielicznych na świecie, wrócił do stanu sprzed pandemii" - zaznaczył premier.

📢 Referendum 2023. PKW udostępniła wzór karty do głosowania. Zobacz, jak będzie wyglądała Referendum 2023 odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych - 15 października. Wiemy już, jak będzie wyglądała karta do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zatwierdzony wzór. Zobacz formularz, na którym będziesz mógł zaznaczyć swoją odpowiedzieć na cztery pytania referendalne. 📢 Straż miejska uzyska nowe uprawnienia. Można będzie dostać 1500 zł mandatu Zmieniają się uprawnienia do nakładania mandatów przez strażników gminnych. Od 20 października wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu szefa MSWiA dotyczące m.in. mandatów nakładanych na kierujących pojazdami inne niż mechaniczne - np. rowerzystów. 📢 Trzęsienie ziemi na Słowacji! Czy w Polsce też występują trzęsienia ziemi? Które było najsilniejsze? Przekonajcie się Słowację nawiedziło trzęsienie ziemi, które odczuwaliśmy także w Polsce. Czy podobnie silne zjawisko może wystąpić też u nas? Tak, bo już się kiedyś tak zdarzyło! Kiedy doszło do największego trzęsienia ziemi w historii Polski? Gdzie w Polsce występują wstrząsy i co robić, gdy znajdziemy się w epicentrum trzęsienia ziemi? Przekonajcie się – zapraszamy do informatora o trzęsieniach ziemi w Polsce.

📢 Policja szukała bomby w samolocie. Lotnisko w Hamburgu całkowicie sparaliżowane przez 2 godziny W poniedziałek 9 października około południa wszystkie operacje na lotnisku w Hamburgu zostały całkowicie wstrzymane. Policja przeszukiwała jeden z samolotów. To reakcja na niepokojącą wiadomość mailową.

📢 Zajęcia pozalekcyjne. Dodatkowe aktywności dla dzieci. Które wybrać, aby rozwijać pasje i umiejętności najmłodszych? Zastanawiasz się, jakie zajęcia dodatkowe będą dobre dla swojego dziecka? Wszystko zależy od tego, czym interesuje się twoja pociecha i chciałaby mieć pasje i umiejętności. Mogą to być zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, ale także językowe. W ten sposób możesz zorganizować czas dziecka po szkole i wprowadzić je w nowe środowisko. Zajęcia dodatkowe mają wiele zalet i mogą dostarczać pozytywnych emocji. 📢 Kolor tych pazurków jest wyjątkowo modny o tej porze roku. Barwa ta koi rozhuśtane emocje, uspokoi i wprowadzi cię w stan relaksu Zielone paznokcie to zawsze modny trend. Ten kolor spodoba się minimalistkom, jak i tym paniom, które lubią, jak coś się dzieje na pazurkach. A dlaczego? Bo manicure w tym odcieniu świetnie pasuje do wielu jesiennych stylizacji. Zobacz garść inspiracji.