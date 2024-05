Prasówka z całego tygodnia 12.05.2024 w Rydułtowach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Zachwycające! Przepiękne pejzaże na terenie woj. śląskiego i jego okolic. W piątek, 10 maja 2024, mieszkańcy mieli okazję podziwiać nadzwyczajne zjawisko - zorzę polarną. To rzadkie widmo, które nieczęsto gości w naszych szerokościach geograficznych, pojawiło się również na niebie nad województwem śląskim. Zdjęcia, jakie opublikowali internauci, wprawiają w zachwyt.

Piękne maturzystki w woj. śląskim! Wiadomo, egzamin maturalny to nie pokaz mody, ale wielu młodych ludzi chce w tym ważnym momencie swojego życia prezentować się dobrze i stylowo. Powiedzmy to wyraźnie - dbanie o wygląd i prezencję, nie ujmuje dbaniu o stan wiedzy. Zobaczcie zatem, jak w woj. śląskim prezentują się nasze zdolne i piękne maturzystki! Publikujemy fotografie z wielu miast, m.in. z Częstochowy, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Tychów, Bielska-Białej, Żor, Będzina, Zawiercia...

Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

Nie jest miło natknąć się na nią podczas spaceru po parku czy lesie. Spotkanie z pokrzywą bywa bolesne, a swędzenie może zepsuć nawet najbardziej przyjemny dzień. Jednak nasze babcie mawiają często, że poparzenie pokrzywą jest zdrowe. Czy to prawda? Na co działa i jak złagodzić poparzenie pokrzywą?

Dzień Matki 2024 zbliża się wielkimi krokami. Pewnie chcesz dać coś swojej mamie, ale nie masz pomysłu na prezent? Kwiaty to zawsze dobra opcja, ale wybrałyśmy dla ciebie też propozycje na oryginalne, praktyczne i niedrogie prezenty, które ucieszą twoją mamę. Sprawdź, co możesz podarować tej wyjątkowej kobiecie.

Gazy, bąki, pierdy. Często są przyczyną żartów lub zakłopotania, jeśli głośniejszy bąk lub zdradliwy „cichacz” uniosą się w powietrzu. Warto im się jednak przyjrzeć, a raczej: powąchać. Co oznaczają cuchnące gazy? Brzydko pachnące bąki mogą być spowodowane tym, co jesz, ale w niektórych przypadkach problemami zdrowotnymi. Zobacz, o czym świadczą śmierdzące bąki.

Matura 2024 j. polski - ARKUSZE CKE! Ponad 30 tysiące osób w woj. śląskim podeszło w tym roku do egzaminu dojrzałości. Zmagania rozpoczęto we wtorek 7 maja od języka polskiego. ZNAMY JUŻ CZĘŚĆ TEMATÓW! W naszej galerii znajdziecie ARKUSZE MATURALNE CKE 2024 z języka polskiego, a później także ODPOWIEDZI!

Wyłączenia prądu. To może dotyczyć twojej ulicy! W dniach, od 6 do 10 maja 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 10 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Zastanawiasz się, jak wygląda czerniak na początku? Obejrzyj film, który pokazuje rozwój raka krok po kroku. Dzięki niemu nie przeoczysz zmian na paznokciu, które mogą kosztować cię życie. Zobacz, jakich objawów nie należy ignorować.