Maj 2024 w Rydułtowach: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2024

Katowice. Wyglądały najpiękniej! Kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w pierwszy weekend kwietnia, w jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się całe mnóstwo pięknych pań...

KOMUNIKAT. Od 22 do 26 kwietnia 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 17. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

KOMUNIKAT. Od 15 do 19 kwietnia 2024 r. w Śląskiem czekają czasowe wyłączenia dostaw prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 16. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Wodzisławscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego z udziałem 3 pojazdów, do którego doszło w poniedziałek na ul. Raciborskiej w Rydułtowach. W wyniku tego zdarzenia trzy kobiety odniosły obrażenia ciała i trafiły do szpitala.

W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

Nowi radni z POWIATU WODZISŁAWSKIEGO - wybory 2024! Policzono już wszystkie głosy! Mamy już oficjalne wyniki. Oto LISTA Państwowej Komisji Wyborczej. Poznaj zwycięzców z miejscowości: Gorzyce, Wodzisław Śląski, Lubomia, Pszów, Rydułtowy, Radlin, Godów, Marklowice, Mszana...

Tanie oferty! W kwietniu 2024 r. dużo nieruchomości w woj. śląskim trafiło na licytacje komornicze! Mamy dla was 17 najciekawszych ofert. Znajdziecie tu zarówno budynki w niskich cenach do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 70 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.