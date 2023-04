Prasówka 9.04.2023 z całego tygodnia w Rydułtowach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Teologia nie jest obecnie popularnym kierunkiem na polskich uczelniach. Wiele osób patrzy na tę dziedzinę głównie przez pryzmat bycia księdzem lub katechetą. To jednak nie wszystkie możliwe drogi. W ramach studiów teologicznych zgłębia się tajniki wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, teologii moralnej, dogmatycznej, biblijnej i nie tylko. Co można robić po teologii i jak wyglądają te studia? W dniu święta kapłanów, czyli w Wielki Czwartek, przedstawiamy pigułkę wiedzy na temat studiów teologicznych.

Przed Wielkanocą wiele supermarketów wprowadziło dłuższe godziny pracy. W związku ze zmianami wybrane sklepy w Wielki Piątek będą otwarte nawet do 23:00. Sprawdźmy, w jakich godzinach zrobimy tego dnia zakupy w Biedronce, Netto, Lidlu, Kauflandzie oraz Aldi.

Zabawy wielkanocne to świetna rozrywka dla dzieci i młodzieży, choć mogą one wciągnąć niejednego dorosłego. Święta są czasem spotkań z najbliższymi i odpoczynku. Warto, by najmłodszym nie kojarzyły się jedynie z jedzeniem i oglądaniem telewizji. Niestety, często jedyną aktywnością fizyczną jest spacer, a przecież jest tyle ciekawych zabaw. Poznaj 11 pomysłów na super rozrywkę.