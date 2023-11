Prasówka tygodniowa z 26.11.2023 w Rydułtowach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bezpieczne ferie w domu i poza nim. O tych zasadach warto pamiętać podczas zimowego wypoczynku. Jak długo trwają ferie zimowe 2024?”?

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bezpieczne ferie w domu i poza nim. O tych zasadach warto pamiętać podczas zimowego wypoczynku. Jak długo trwają ferie zimowe 2024? Ferie zimowe 2024 to dwutygodniowa przerwa w roku szkolnym, podczas której dzieci spędzają czas w domu, u rodziny, na zimowiskach czy półkoloniach. Rodzice mogą się zastanawiać, czy są obowiązują specjalne przepisy, o których należy pamiętać w tym czasie. Na przykład czy ubezpieczenie szkolne obejmuje wypadki podczas ferii? O co zadbać przed wyjazdem na zimowy wypoczynek? Jak sprawdzić wiarygodność ośrodka, do którego dzieci jadą na obóz oraz kiedy wypadają ferie zimowe w poszczególnych województwach? Podpowiadamy. 📢 Zaskakujące odkrycie w jaskini na Jurze! Ukryta kamera uchwyciła skandaliczne sytuacje. Turyści powinni się wstydzić... Ukryta przez przyrodników z RDOŚ Katowice kamera w jednej z jaskiń w rezerwacie przyrody w woj. śląskim, do której obowiązuje całoroczny i bezwzględny zakaz wstępu, zarejestrowała w ciągu trzech miesięcy obecność prawie 200 osób. Turyści wchodzą do obiektu mimo umieszczonych przed nim wyraźnych tablic informujących o tym zakazie, naruszając przepisy i poważnie narażając swoje zdrowie oraz życie. Jednak nie tylko spacerowicze eksplorują jaskinię.

📢 Skoki narciarskie. W Ruce rozpocznie się Puchar Świata 2023-24. Polacy wśród kandydatów do Kryształowej Kuli Zawodami w Ruce - w piątek 24 listopada kwalifikacje, w sobotę i niedzielę konkursy indywidualne - rozpoczyna się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich (2023-2024). Polacy są wśród kandydatów do czołowych lokat.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Rydułtowy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rydułtowach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śląskie - do życia i do inwestowania Branża deweloperska i budownictwa mieszkaniowego jest w okresie sporych zmian – ale w przeciwieństwie do poprzednich lat, pozwala na spojrzenie w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Jak wygląda rynek pierwotny mieszkań na Śląsku? Co Katowice i całe województwo mają do zaoferowania aktualnym i potencjalnym mieszkańcom? Czy warto kupić tutaj mieszkanie- a jeśli tak, to kiedy?

📢 EnergaCAMERIMAGE 2023 był wielkim świętem kina! Kogo nagrodzono na festiwalu? Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia. 📢 Książę William „objął tron". Ale nie chodzi o królewski. Następca brytyjskiego tronu zdetronizował Vina Diesela Następca brytyjskiego tronu, książę William, zdobył kolejny tytuł. Tym razem nie chodzi jednak o nic związanego z rodziną królewską, a z jego… wyglądem. Książę William okazał się bezkonkurencyjny w swojej kategorii, wyprzedzając m.in. Vina Diesela, Jasona Stathama czy Michaela Jordana. Zobacz, jaki ranking wygrał mąż Kate Middleton.

