Prasówka z marca 2024. Sprawdź, co działo się w Rydułtowach. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rydułtów najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Naga kobieta przy paczkomacie! Nieprzyzwoite sceny na ulicach Śląska i nie tylko. Kochankowie w amorach, nago na cmentarzu i wiele innych...”?

Przegląd marca 2024 w Rydułtowach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Naga kobieta przy paczkomacie! Nieprzyzwoite sceny na ulicach Śląska i nie tylko. Kochankowie w amorach, nago na cmentarzu i wiele innych... Takie SCENY w biały dzień na ulicy! Kilkanaście dni temu internet obiegła informacja o nagiej kobiecie, która pozowała przy paczkomacie! Ta sytuacja oburzyła mieszkańców. Ta zrobiła sobie naga sesję zdjęciową w środku miasta. Nie zwracała uwagi, że wokół jest pełno pasażerów i pracowników okolicznych biurowców. Kobieta całkowicie rozebrana pozowała tuż przy przystanku linii tramwajowej i przy paczkomacie... 📢 Piękne kobiety z woj. śląskiego w konkursie Polska Miss 30+! Jak prezentowały się podczas półfinału? Sprawdź teraz galerię ze ZDJĘCIAMI Śliczne 30-tki w konkursie Polska Miss 30+. 15 kobiet z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

📢 Mają 30 lat i prezentują się fenomenalnie! Która z pań powalczy o koronę w finale Polska Miss 30+? Sprawdź LISTĘ i ZDJĘCIA Wyłonią MISS! Poznaliśmy finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ edycja 2024! Zakwalifikowało się 30 pięknych pań, w tym 4 z woj. śląskiego. Poznaj je!

Prasówka kwiecień Rydułtowy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Rydułtów. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Polska wygrała z Walią - oto MEMY po meczu. Co to były za emocje! Dogrywka, karne i... GIGANTYCZNA radość - jedziemy na EURO! SPORT. Działo się! Co to były za emocje! Kibiców ogarnęła euforia po spotkaniu Biało-Czerwonych w Cardiff, choć nasz zespół przez blisko 120 minut nie oddał ani jednego celnego strzału. W finale baraży o Euro reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe po rzutach karnych z Walią 5:4. Oto najlepsze memy po meczu...

📢 Kandydaci do rady miasta i kandydaci na burmistrza w Rydułtowach w wyborach samorządowych 2024 Wybory samorządowe odbędą się już niedługo. Wiemy, jacy są kandydaci do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i na burmistrza. Kto zawalczy o mandaty w Twoim okręgu? Prezentujemy wszystkich kandydatów. Poniżej więcej szczegółów 📢 Przed świętami do 16. godzin bez prądu? Planowane są wyłączenia. Oto LISTA miast i terminy [25 - 28 III 2024] WAŻNE. W dniach od 23 do 28 marca 2024 r. zaplanowane są czasowe wyłączenia dostaw prądu w woj. śląskim tuż przed świętami! Przerwy wyniosą maksymalnie do 16. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 Planowane są czasowe wyłączenia w woj. śląskim. Nawet 16 godzin BEZ PRĄDU! Gdzie i kiedy? Lista miast i terminy [18 - 22 III 2024] KOMUNIKAT. W dniach od 18 do 22 marca 2024 r. przeprowadzone będą planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w woj. śląskim! Nawet do 16. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin! 📢 TU w woj. śląskim jest tylko JEDEN kandydat na burmistrza! Tam będą WYBORY 2024... bez konkurencji! Kandydatów na burmistrzów i prezydentów miast komitety wyborcze mogły zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. Zgodnie z listą opublikowaną przez Państwową Komisję Wyborczą , w wyznaczonym terminie w sześciu miastach woj. śląskiego zgłosiło się tylko po jednym kandydacie na burmistrza! I co teraz? Sprawdź których miast dotyczy sprawa...

📢 Wybory 2024 Sejmik Śląski. Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 - KANDYDACI. Kto startuje? Sprawdź kandydatów! Wybory samorządowe 2024. Kto jest na listach wyborczych do Sejmiku Śląskiego? Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia 2024. Sprawdź w którym Okręgu jest twój powiat czy miasto i poznaj kandydatów? Prezentujemy LISTY WYBORCZE z wszystkich Okręgów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7. 📢 Nawet do 10 godzin BEZ PRĄDU w Śląskiem! Planowane są czasowe wyłączenia. Gdzie i kiedy? Oto lista miast i terminy [11 - 15 III 2024] KOMUNIKAT. Wyłączenia prądu w woj. śląskim! W dniach od 11 do 15 marca 2024 r. przeprowadzone zostaną planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w naszym regionie! Nawet do 10. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 Komornik sprzedaje samochody w Śląskiem! Ceny od 750 zł. Są tu Audi A6 Quattro, Suzuki Jimny, Hyudnai IX35... - oferty MARZEC 2024 ŚLĄSKIE. Komornik sprzedaje auta w regionie! Na marcowych licytacjach pojawiło się wyjątkowo sporo interesujących samochodów. Do kupienia po okazyjnej cenie są m.in.Audi A6 Quattro, Suzuki Jimny, Hyudnai IX35.. Są też te sporo tańsze jak Skoda Octavia czy Opel Astra. Prezentujemy w galerii zdjęciowej 20. najciekawszych ofert z marca i kwietnia 2024 r. Sprawdź te licytacje - ceny zaczynają się od 750 zł. i są ZAWSZE poniżej tych rynkowych! 📢 Rezydencje jak z Hollywood... w woj. śląskim! Oto 10 najdroższych willi w regionie. Ceny sięgają blisko 20 mln złotych! Jak z Hollywood! Oto najdroższe domy do kupienia w woj. śląskim - oferty z marca 2024. Część z nich jest zlokalizowana w Beskidach, inne na Śląsku czy w Zagłębiu. Piękne rezydencje, sale kinowe, wykwintny styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii! Każda z prezentowanych rezydencji warta jest minimum ok. 5 mln złotych... a najdroższa blisko 20!

📢 Spędzą nawet 10 godzin bez prądu? W woj. śląskim będą planowane wyłączenia. Oto LISTA miejscowości i dokładne terminy [4 - 8 III 2024] KOMUNIKAT. W dniach od 4 do 8 marca 2024 r. w woj. śląskim przeprowadzone zostaną planowane wyłączenia dostaw prądu! Nawet do 10. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin!

📢 Wybory samorządowe 2024 już wkrótce. Jak mObywatel przyda się podczas głosowania? Zobacz, jakie funkcje ułatwią życie wyborcy Wybory samorządowe 2024 odbędą się już wkrótce. Niektórzy jednak mogą nie wiedzieć, w którym miejscu znajduje się ich lokal wyborczy albo nie wiedzą, jakie dokumenty można przedstawić w komisji. Dzięki nowoczesnej technologii proces głosowania można sobie znacznie ułatwić. Zobacz, dlaczego warto mieć aplikację mObywatel w swoim telefonie przed i w trakcie głosowania.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.