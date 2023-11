Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Rydułtowach. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rydułtów najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Stroiki z chryzantem na Wszystkich Świętych 2023. Tak pięknie ozdobisz groby 1 listopada. Zdjęcia eleganckich kompozycji z żywych chryzantem”?

Przegląd października 2023 w Rydułtowach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Stroiki z chryzantem na Wszystkich Świętych 2023. Tak pięknie ozdobisz groby 1 listopada. Zdjęcia eleganckich kompozycji z żywych chryzantem Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia! 📢 Wykopki! Tak kiedyś zbierano ziemniaki. Zobacz, czy chce się wracać do tamtych czasów 21 października obchodzimy Światowy Dzień Kartofla lub jak kto woli i zależnie, w którym rejonie Polski mieszka - ziemniaka. Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

📢 Gdzie w woj. śląskim kradną NAJCZĘŚCIEJ? Oto RANKING miast, oparty o najnowsze dane z policji. Gdzie jest najgorzej? Policyjna statystyka. Poznaj LISTĘ 20 miast w woj. śląskim, gdzie w pierwszym półroczu 2023 r. stwierdzono NAJWIĘKSZĄ liczbę przestępstw przeciwko mieniu! Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane policyjne, za okres styczeń - czerwiec. W woj. śląskim w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku, policja zarejestrowała aż 33 547 takich przestępstw. Gdzie było ich najwięcej? Sprawdź, czy twoje miasto lub powiat, jest w niechlubnym rankingu.

Prasówka listopad Rydułtowy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Rydułtów. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dragon Ball powraca! Cudowna informacja dla fanów kultowej kreskówki. Ogłoszono nowy serial anime z Son Goku, Vegetą i resztą bohaterów Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

📢 Przegląd tygodnia z 22.10.2023 w Rydułtowach. Najważniejsze wydarzenia od 15.10 do 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dragon Ball powraca! Szok dla fanów kultowej kreskówki. Ogłoszono nowe anime z Son Goku, Vegetą i resztą bohaterów”? 📢 Trzy poradnie specjalistyczne z Rydułtów zostaną przeniesione do Wodzisławia Śląskiego. To ważna informacja dla pacjentów 1 listopada nastąpi przeniesienie trzech rydułtowskich poradni specjalistycznych do Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim. To oznacza zmiany dla wielu pacjentów. 📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach.

📢 Wybory 2023 - WYNIKI. Jest już sondaż late poll! Czy są duże zmiany? Sprawdź! Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.; Trzecia Droga - 13,5 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc. 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Rośnie przewaga PiS nad KO - to dane po podliczeniu 14,81 proc. głosów z obwodowych komisji wyborczych W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Wybory 2023: Zobacz WYNIKI sondażowe dla woj. śląskiego! Oto przybliżone wyniki wyborów do Sejmu! Wybory 2023: Oto WYNIKI sondażowel! Kto wygrał w woj. śląskim? W Polsce PiS zdobywa 36,8%, natomiast KO - 31,6%. Prezentujemy dane z sondażu Ipsos dla TVP, Polsat, TVN. 📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

📢 Wybory 2023: Frekwencja w Śląskiem o godz. 17. O wiele więcej głosujących niż w 2019! Ile osób zagłosowało w poszczególnych powiatach? Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!

📢 Wybory 2023: Rekord frekwencji w Śląskiem? Mamy dane na godz. 12! Głosujących jest więcej niż cztery lata temu Poznaliśmy dane o frekwencji w wyborach parlamentarnych 2023 w całej Polsce oraz w poszczególnych powiatach. Dotychczas w całym kraju do urn wyborczych poszło 22,59 proc. uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim lokale odwiedziło 22,57 proc. uprawnionych wyborców. Wyniki frekwencji w referendum odbywającym się jednocześnie z wyborami nie są podawane do publicznej informacji.

📢 Znicze – co zrobić, żeby paliły się dłużej? Polacy wypróbowali ten patent i przyznają: to działa! Ten produkt masz w swojej kuchni! Wszystkich Świętych to czas, kiedy chcemy, aby na grobach naszych bliskich zagościły nie tylko ozdobne wieńce i donice z chryzantemami, ale również piękne znicze. Wiadomo, że najokazalej prezentują się one wieczorem, kiedy drobne płomyki oświetlają cały cmentarz. Co zrobić, aby znicze paliły się jak najdłużej? Czy istnieje sposób na wydłużenie czasu palenia się wkładów do zniczy? Wyjaśniamy. 📢 Referendum 2023. PKW udostępniła wzór karty do głosowania. Zobacz, jak będzie wyglądała Referendum 2023 odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych - 15 października. Wiemy już, jak będzie wyglądała karta do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zatwierdzony wzór. Zobacz formularz, na którym będziesz mógł zaznaczyć swoją odpowiedzieć na cztery pytania referendalne.

📢 Zajęcia pozalekcyjne. Dodatkowe aktywności dla dzieci. Które wybrać, aby rozwijać pasje i umiejętności najmłodszych? Zastanawiasz się, jakie zajęcia dodatkowe będą dobre dla swojego dziecka? Wszystko zależy od tego, czym interesuje się twoja pociecha i chciałaby mieć pasje i umiejętności. Mogą to być zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, ale także językowe. W ten sposób możesz zorganizować czas dziecka po szkole i wprowadzić je w nowe środowisko. Zajęcia dodatkowe mają wiele zalet i mogą dostarczać pozytywnych emocji.

📢 Kolor tych pazurków jest wyjątkowo modny o tej porze roku. Barwa ta koi rozhuśtane emocje, uspokoi i wprowadzi cię w stan relaksu Zielone paznokcie to zawsze modny trend. Ten kolor spodoba się minimalistkom, jak i tym paniom, które lubią, jak coś się dzieje na pazurkach. A dlaczego? Bo manicure w tym odcieniu świetnie pasuje do wielu jesiennych stylizacji. Zobacz garść inspiracji.

📢 Wyłączenie prądu w miastach woj. śląskiego - KOMUNIKAT! Odłączenie potrwaja nawet 11 godzin! Czy twoja ulica jest na liście? Sprawdź! KOMUNIKAT. W tym tygodniu - od 2 do 6 października - wielu mieszkańców woj. śląskiego czeka przykra niespodzianka! W wielu miastach i powiatach przewidziane są czasowe wyłączenia prądu, które potrwają nawet ponad jedenaście godzin! Kto powinien przygotować się na taką ewentualność? W galerii publikujemy szczegółowe wykaz - miasto, ulica i termin! Wejdź w galerię i sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Gazeta Lubuska. Zielona Góra. Policyjna Akcja Znicz