Przegląd prasy z tygodnia 21.05.2023. Co działo się w Rydułtowach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Matura z geografii odbyła się dzisiaj, 16 maja w godz. 9-12. Jak podaje CKE, przystąpiło do niej ponad 65 tys. osób, w tym ponad 33,5 tys. zdaje maturę w nowej formule. Czy zadania w arkuszu były trudne? Uczniowie, którzy opuścili sale egzaminacyjne, podzielili się swoimi wrażeniami na temat tegorocznego egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym. Opinie są podzielone. Co było w arkuszu? Zobacz, jak wyglądał egzamin maturalny z geografii. Publikujemy arkusze obu formuł.

The Sims 4 to niekwestionowany król wśród symulatorów życia dostępnych na rynku. Gra co chwile otrzymuje aktualizacje i nowe dodatki, dzięki czemu fani nie mogą się nudzić nawet ponad 9 lat po premierze. Tym razem deweloperzy postanowili zaangażować swoich graczy do tworzenia produkcji i udostępnili ankietę, dzięki której mogą wybrać, na jakim temacie skupi się nadchodzący dodatek. Zobacz, jak zagłosować i gdzie można to zrobić.