Przegląd prasy z września 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Rydułtowach?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej.

Przegląd września 2023 w Rydułtowach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Czapki damskie na jesień to ciekawy i oryginalny dodatek do stylizacji. Zobacz, co będzie modne w tym sezonie Czapki damskie to element garderoby, który oprócz swojej praktycznej funkcji mają istotny wpływ na wizerunek. Odpowiednio dobrane nakrycie głowy podkreśli urodę i będzie uzupełnieniem każdej jesiennej stylówki. 📢 Wybory do Sejmu i Senatu 2023 - kandydaci do Sejmu (okręg nr 30) i Senatu (okręgi nr 72, 73) Wybory parlamentarne 2023 zostaną przeprowadzone już niedługo. Listy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 30 i do Senatu z okręgów numer 72, 73 zostały opublikowane. Możemy wybrać jedno z nazwisk kandydatów na posłów oraz jedno z listy senatorów. Sprawdź, na jakie osoby możesz zagłosować w swoim okręgu. Pełna lista kandydatów znajduje się poniżej.

📢 W woj. śląskim będą wyłączenia prądu! Na LIŚCIE wiele miast i powiatów - m.in. Katowice, Częstochowa, Gliwice, Bytom, Tychy, Bielsko... KOMUNIKAT. W najbliższych dniach setki mieszkańców woj. śląskiego zostanie pozbawionych prądu. Zobacz, w których miejscach nie będzie energii elektrycznej w dniach 18-22 września 2023. Komunikat dotyczy wielu miast i powiatów woj. śląskim! Kliknij w galerię, aby sprawdzić dokładne godziny i lokalizacje planowanych wyłączeń prądu.

Prasówka październik Rydułtowy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Rydułtów. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kandydaci do Sejmu i Senatu 2023 - Wszystko, co musisz wiedzieć o kandydatach Wybory parlamentarne w 2023 roku zdecydują o przyszłości Polski na kolejne lata. Podczas głosowania obywatele będą wybierać swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy szczegółowy przewodnik dotyczący głównych kandydatów biorących udział w tych wyborach.

📢 Rezydencje jak z Hollywood... w woj. śląskim! To są NAJDROŻSZE do kupienia domy w regionie! Ogerty z Katowic, Rybnika, Gliwic, Bielska... Nieruchomości. Część z nich jest zlokalizowana głęboko w Beskidach, a jeszcze inne w centrach miast. Jak mieszkają najbogatsi ludzie w woj. śląskim? Piękne rezydencje, luksusowy styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Co ciekawe na posiadłości za grube miliony nie brakuje kupców. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii! 📢 Orlen kupił pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową. Historyczny testowy przejazd odbył się na trasie z Gdyni do Helu Orlen konsekwentnie rozwija technologię wodorową w transporcie. Koncern zakupił od spółki PESA Bydgoszcz nowoczesną lokomotywę, która jest pierwszym w Polsce pojazdem szynowym, wykorzystującym napęd wodorowy. Równolegle rozpoczęły się jej testy, w których uczestniczył również "Dziennik Bałtycki".

📢 Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Rydułtowy, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rydułtów Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tanie mieszkania w woj. śląskim! Są do wylicytowania - ceny od ok. 60 tys. złotych! Są w blokach, kamienicach... Oferty WRZESIEŃ 2023”? 📢 Tanie mieszkania w woj. śląskim! Są do wylicytowania - ceny od ok. 60 tys. złotych! Są w blokach, kamienicach... Oferty WRZESIEŃ 2023 Tanie mieszkania w woj. śląskim! Trwają właśnie licytacje komornicze mieszkań w woj. śląskim - we wrześniu i październiku 2023 r. jest ich wyjątkowo dużo! Znajdują się w blokach z wielkiej płyty, starych kamienicach czy przedwojennych willach. Część z mieszkań jest strasznie zapuszczona, inne są w znakomitym stanie. Ceny rozpoczynają się od ok. 60 tys. złotych. Znajdziecie tu oferty z m.in. Bielska-Białej, Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Jastrzębia-Zdroju, Katowic, Rybnika, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza, Zawiercia i wielu innych jeszcze miast! Kiedy, gdzie i za ile można wylicytować mieszkanie w regionie? Szczegóły ofert znajdziesz w naszej galerii.

📢 Paznokcie na wrzesień 2023 to kolory i zdobienia, które odmienią twoją dłoń. Zobacz jesienne trendy w manicurze Modne paznokcie na wrzesień to propozycja manicure, który nie tylko ozdobi dłoń, ale także przegoni jesienną chandrę! Bo przecież pięknie zrobione pazurki poprawią humor każdej kobiecie. A co będzie na topie w tym czasie? Koniecznie zobacz! 📢 8 najtańszych kierunków na all inclusive w październiku 2023. Nawet niecałe 1100 zł za tydzień wypoczynku Jesień to świetna pora na wycieczki all inclusive. Koniec morderczych upałów na południu Europy oznacza, że właśnie wtedy można tam najlepiej wypocząć i pozwiedzać miejsca, o których zawsze marzyliśmy. Ile kosztują wycieczki all inclusive w październiku 2023? Wyszukaliśmy dla was 8 najtańszych kierunków, w których możecie wypocząć po sezonie. Zapoznajcie się z rankingiem i zarezerwujecie wycieczki jak najprędzej.

📢 Kayah pokazuje zgrabne nogi, a Monika Richardson bryluje w różowej sukni. Tak wyglądały gwiazdy na Party Fashion Night 2023 Party Fashion Night to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych polskich imprez w świecie mody. W tym roku po raz kolejny pojawiła się na niej cała plejada gwiazd w niesamowitych kreacjach prosto spod igły czołowych projektantów. Wśród nich znalazły się między innymi Monika Richardson, Kayah, Maria Sadowska, Dorota Gardias czy też Magda Steczkowska. 📢 Kiedy sadzić truskawki? Można to zrobić w kilku terminach, ale zwróć uwagę na sadzonki i przygotuj ziemię. O tym pamiętaj! Truskawki można sadzić w kilku terminach, ale trzeba zwrócić uwagę na typ sadzonek. Sprawdź, kiedy sadzić truskawki oraz jak przygotować ziemię pod ich uprawę. Dowiedz się, w jakich warunkach uprawa truskawek powiedzie się najlepiej i co trzeba zapewnić tym roślinom.

📢 Innowacyjny pomysł w Wodzisławiu Śląskim: cztery dni nauki w szkole i jeden w plenerze. Realizacja projektu już od września? Cztery dni nauki w szkole i jeden dzień w plenerze, odejście od 45-minutowych lekcji i nacisk na nauki ścisłe - takie zmiany planuje wprowadzić 13 szkół podstawowych w Wodzisławiu Śląskim. Nauczyciele przeszli już niezbędne szkolenia, a zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. Co zmieni się dla uczniów w tym roku szkolnym? Jak ma wyglądać innowacja przeprowadzona w szkołach podstawowych w Wodzisławiu Śląskim? Dlaczego wdrażanie projektu zostało zatrzymane?

