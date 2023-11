Przegląd tygodnia z 12.11.2023 w Rydułtowach. Najważniejsze wydarzenia od 5.11 do 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Pomimo końca pandemii koronawirus nie przestał nam zagraża – jest wręcz odwrotnie. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się innego wirusa. Patogen wywołujący chorobę denga nie jest w Europie niczym nowym. Jak okazuje się, przechorowanie COVID-19 znacznie nasila reakcję odpornościową na wirusa dengi, zamiast ją osłabiać. W ten sposób tropikalna choroba stała się znacznie większym niebezpieczeństwem niż wcześniej. Zobacz, dlaczego tak się dzieje.

Nowość na Jeziorze Goczałkowickim! Dobiega końca budowa czterech pomostów pływających. Nowa infrastruktura powstaje z myślą o wędkarzach, ornitologach i turystach, w ramach projektu ekologicznego "Life Vistula" realizowanego na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Pomosty mają być oddane do użytku jeszcze w 2023 roku.

Jesień i zima to pory roku, które niosą ze sobą wiele wyzwań związanych z utrzymaniem dobrego samopoczucia i zdrowego wyglądu. Chłodne dni i niska wilgotność powietrza mogą wpłynąć zarówno na naszą psychikę, jak i na kondycję skóry oraz włosów. Jednak nie martw się, mamy dla Ciebie praktyczne porady, które pomogą Ci przejść przez te pory roku z wdziękiem i pewnością siebie.

Szukacie czegoś do oglądania? Netflix na listopad 2023 przygotował kilka ciekawych premier filmów, seriali i programów dokumentalnych. Znajdzie się coś dla fanów gier, Marvela, anime, morderstw oraz hitu serwisu, czyli Squid Game. Również najmłodsi otrzymają kilka ciekawych propozycji. Co konkretnie pojawi się na Netflix w listopadzie? Sprawdźcie.

