Przegląd tygodnia z 30.07.2023 w Rydułtowach. Najważniejsze wydarzenia od 23.07 do 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Samochody używane obecnie sprzedają się szybciej niż przez pandemią. W czerwcu 2023 roku średni wiek samochodu używanego sprzedawanego w naszym kraju wynosił 12 lat, a do sprzedaży trafiło 194 410 takich aut. Co odpowiada za ten trend? Problemy zakupem nowego auta z salonu!

Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

Olga Frycz od lat mieszka w Warszawie i tutaj uwiła swoje rodzinne gniazdko. Kilka lat temu urządziła w stolicy przytulny apartament z ogródkiem, które już wystawiła na sprzedaż. Zobacz, jak prezentuje się trzypokojowe mieszkanie aktorki za dwa miliony złotych.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o przypadku zachorowania na koronawirusa MERS-CoV. 28-letni mężczyzna z miasta Al Ain w Abu Zabi został zdiagnozowany potencjalnie śmiertelnym wirusem. Przetestowano 108 osób, z którymi chory miał kontakt. Do tej pory nie potwierdzono żadnej wtórnej infekcji.

Kiedyś mały lunapark z olbrzymimi aspiracjami, a dziś jeden z najpopularniejszych rodzinnych parków tematycznych w Polsce. Historia Rabkolandu, który obchodzi 35-lecie istnienia, to wyjątkowa opowieść o determinacji i odważnych decyzjach. To także dowód na to, że pasja do działania pomaga rozwinąć skrzydła.