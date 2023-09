Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Rydułtowy, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rydułtów

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 17.09 do 23.09.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pozostajemy po właściwej stronie historii. Od początku wojny rozpoczęliśmy pomoc Ukrainie i jej obywatelom - mówi prezes Wargaming”?

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pozostajemy po właściwej stronie historii. Od początku wojny rozpoczęliśmy pomoc Ukrainie i jej obywatelom - mówi prezes Wargaming Gdy wybuchła wojna, podjęliśmy decyzję o tym, aby pozostać po właściwej stronie historii i wycofać się z Rosji i Białorusi, zamykając tamtejsze biura. Bardzo szybko przełożyliśmy plany na działania. Decyzje o wycofaniu się kosztowały nas utratę około 250 milionów dolarów rocznego przychodu. Pomogliśmy w przenosinach blisko 1000 rodzin pracowników do naszych europejskich oddziałów. Od początku wojny rozpoczęliśmy pomoc Ukrainie i jej obywatelom. Kontynuujemy nasze wsparcie - mówi w rozmowie z portalem i.pl Wiktor Kislyi, prezes firmy Wargaming, znanej na całym świecie z takich gier jak World of Tanks i World of Warships. Firmy, która właśnie obchodzi jubileusz 25-lecia. - Nie zamierzamy nawet na chwilę zwalniać tempa. Dzisiaj możemy się dzisiaj pochwalić 20 grami na koncie i 200 milionami graczy na całym świecie. Pracujemy obecnie nad dwoma dużymi, ekscytującymi i niezwykle ambitnymi projektami rangi AAA - dodaje. 📢 Możesz się nią zarazić przez jedzenie surowego mięsa i niepasteryzowanego nabiału. To nieuleczalna choroba u szczeniaków. Bywa śmiertelna Bruceloza to choroba, na którą mogą zachorować zarówno zwierzęta, jak i ludzie. Szczególnie niebezpieczna jest dla szczeniąt. Daje objawy grypopodobne, które mogą się pojawić nawet dwa miesiące po kontakcie z zakażonym zwierzęciem. Dowiedz się, jakie symptomy mogą świadczyć o brucelozie i jak się ją leczy.

📢 W woj. śląskim będą wyłączenia prądu! Na LIŚCIE wiele miast i powiatów - m.in. Katowice, Częstochowa, Gliwice, Bytom, Tychy, Bielsko... KOMUNIKAT. W najbliższych dniach setki mieszkańców woj. śląskiego zostanie pozbawionych prądu. Zobacz, w których miejscach nie będzie energii elektrycznej w dniach 18-22 września 2023. Komunikat dotyczy wielu miast i powiatów woj. śląskim! Kliknij w galerię, aby sprawdzić dokładne godziny i lokalizacje planowanych wyłączeń prądu.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Rydułtowy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rydułtowach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory parlamentarne 2023. Kandydaci do Senatu z woj. śląskiego. Sprawdź LISTY WYBORCZE z wszystkich okręgów Wybory do Senatu 2023: LISTY WYBORCZE z całego woj. śląskiego. Już 15 października wybierzemy swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. W woj. śląskim do obsadzenia jest 13 mandatów senatorskich w 13 okręgach wyborczych. Poznajcie listy wyborcze z wszystkich okręgów naszego regionu. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ" i poznajcie wszystkich kandydatów w wyborach do Senatu 2023.

📢 Orlen kupił pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową. Historyczny testowy przejazd odbył się na trasie z Gdyni do Helu Orlen konsekwentnie rozwija technologię wodorową w transporcie. Koncern zakupił od spółki PESA Bydgoszcz nowoczesną lokomotywę, która jest pierwszym w Polsce pojazdem szynowym, wykorzystującym napęd wodorowy. Równolegle rozpoczęły się jej testy, w których uczestniczył również "Dziennik Bałtycki". 📢 Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Rydułtowy, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rydułtów Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tanie mieszkania w woj. śląskim! Są do wylicytowania - ceny od ok. 60 tys. złotych! Są w blokach, kamienicach... Oferty WRZESIEŃ 2023”?

