Grudzień w Rydułtowach: Przegląd prasy z listopada 2023 w Rydułtowach, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd listopada 2023 w Rydułtowach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kogo zaskoczyły i uwieczniły? Co kilka lat samochody samochody Google jeżdżą po naszym miastach, robiąc zdjęcia do najnowszej aktualizacji Google Street View. Nie inaczej było w tym roku. Od marca do listopada w wielu miastach w Polsce można było dojrzeć samochody z charakterystyczną kamera na dachu. Jeździły po naszych ulicach i fotografowały dosłownie wszystko...

Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół.