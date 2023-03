Prasówka 26.03.2023 z całego tygodnia w Rydułtowach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dobra wiadomość dla wszystkich emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. „Dzięki temu świadczenia roznoszone przez listonoszy Poczty Polskiej trafią do odbiorców w całym kraju szybciej” – zapowiada Poczta Polska i dodaje, że wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów najpóźniej do 25 kwietnia. – Pieniądze zawsze wypłacamy przed terminem, jeśli wypada on w dzień wolny od pracy. Zastrzyk gotówki przed świętami na pewno seniorom się przyda – tłumaczy przedstawicielka ZUS. Sprawdź harmonogram wypłat „trzynastek”.

Samodzielne wykonanie ozdób wielkanocnych to zadanie dość łatwe, przyjemne, a co więcej niedrogie w realizacji. Żeby jednak miło spędzić czas przy tworzeniu własnych dekoracji, warto obmyślić plan i sporządzić listę potrzebnych rzeczy. Już teraz dowiedz się jak zrobić ozdoby wielkanocne samodzielnie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przy wsparciu finansowym z funduszy unijnych, budują połączenie kolejowe do lotniska w Pyrzowicach. Prace prowadzone są na linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia. Odbudowany został tor na trasie z Tarnowskich Gór do Siewierza. Aktualnie nowe tory układane są na odcinku z Siewierza do Zawiercia. Po zakończeniu inwestycji podróżni zyskają wygodny dostęp do kolei w regionie oraz szybkie i sprawne połączenie z portem lotniczym Katowice Airport. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.