Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Rydułtowach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

📢 Szczepionki na odporność – czy warto je przyjmować? Sprawdź, jak działają i kiedy stosować je u siebie lub u dziecka O odporność powinniśmy dbać przez cały rok, jednak zwykle robimy to dopiero w sezonie jesienno-zimowym, gdy częściej łapią nas infekcje. Jednym ze sposobów na wzmocnienie układu immunologicznego są szczepionki na odporność. Stymulują one układ odpornościowy i wspierają w walce z patogenami. Dzięki temu rzadziej lub łagodniej przechodzimy chorobę, a często także nie musimy do jej zwalczenia stosować antybiotyków. Doustne szczepionki na odporność mogą stosować zarówno dorośli, jak i dzieci. Zobacz, jak działają i kto nie może z nich skorzystać. 📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u.

📢 Choinkobranie w Siewierzu już w najbliższy weekend, zaopatrzycie się tu również w świeże ryby Jeśli choinka, to w tym roku tylko z lasu. Pachnąca żywicą i ekologiczna. Jarek, leśniczy Leśnictwa Grodziec wyhodował kilka tysięcy drzewek do wyboru, do koloru. Pierwsze choinkobranie już w ten weekend.

📢 Choinkobranie w Siewierzu już w najbliższy weekend, zaopatrzycie się tu również w świeże ryby Jeśli choinka, to w tym roku tylko z lasu. Pachnąca żywicą i ekologiczna. Jarek, leśniczy Leśnictwa Grodziec wyhodował kilka tysięcy drzewek do wyboru, do koloru. Pierwsze choinkobranie już w ten weekend.

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Rydułtowy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rydułtowach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skrobiesz w ten sposób szyby w samochodzie? Możesz dostać mandat! Śnieg, marznąca mżawka, lód – to nieodłączni towarzysze zimy. Jeśli jesteś kierowcą, przygotuj się na trudne miesiące. Jazda na „bałwanka” czy „czołgistę” jest absolutnie wykluczona. Nie popełniaj też innych zimowych błędów. Tylko tak dotrzesz bezpiecznie do celu i oszczędzisz sobie mandatów. A w razie stłuczki warto mieć dobre ubezpieczenie.

📢 Zawyły syreny w woj. śląskim. Policjanci w wielu miastach oddali hołd zastrzelonym kolegom z Wrocławia We wtorek w całym kraju policjantki, policjanci, pracownicy Policji, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i wszystkie osoby, którym na sercu leży porządek i bezpieczeństwo, zjednoczyli się w geście solidarności. W ten sposób okazali wsparcie dla tragicznie zmarłych na służbie policjantów z Wrocławia, którzy zostali postrzeleni przez bandytę i w wyniku odniesionych obrażeń zmarli. W pędzącym i pełnym niebezpieczeństw świecie punktualnie o 17.00 mundurowi zatrzymali się i oddali hołd poległym Kolegom. 📢 W tych miastach w woj. śląskim nie będzie dziś prądu! Braki nawet do 10 godzin! Sprawdź czy na LIŚCIE jest twoje miasto i ulica WAŻNE. W najbliższym tygodniu - od 4 do 8 grudnia - część mieszkańców woj. śląskiego czeka przykra niespodzianka! W wybranych miastach i powiatach planowane są czasowe wyłączenia prądu, które potrwają nawet do dziesięciu godzin! Publikujemy szczegółowe wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Wejdź w galerię i sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

📢 Żywe szopki w Polsce 2023. W których miastach będzie można je podziwiać? To wspaniała atrakcja na Boże Narodzenie Żywe szopki to jedne z najwspanialszych atrakcji świątecznych. By móc podziwiać te najpiękniejsze, turyści przemierzają często setki kilometrów. Przyjrzeliśmy się popularnym kierunkom na święta w Polsce i sprawdziliśmy, czy w 2023 roku będzie można podziwiać tam niesamowite szopki bożonarodzeniowe. 📢 To oni śpiewają świąteczne piosenki. Te piękne głosy wprowadzą cię w bożonarodzeniową atmosferę Kiedy nadchodzi grudzień stacje radiowe opanowują piosenki świąteczne. „Last Christmas” rozbrzmiewa wszędzie – w domach, samochodach i sklepach. Za najpiękniejszymi świątecznymi piosenkami stoją przystojni panowie obdarzeni pięknymi głosami. Zobacz mężczyzn, którzy wykonują najpopularniejsze świąteczne piosenki o kolędy.

📢 Opady śniegu w Śląskiem - to był niemal armagedon! Śnieżyce, białe drogi, chodniki zasypane... - ZDJĘCIA. Sporo interwencji straży! Opady śniegu w Śląskiem. Sprawdziły się prognozy IMGW dotyczące silnych opadów śniegu w woj. śląskim przez weekend. Śniegu spadło w wielu miejscach aż do 20-30 cm. Pojawiły się spore problemy w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Gdzie śniegu spadło najwięcej śniegu? Zobacz zdjęcia zaśnieżonych miast.

📢 100 lat temu na łowach. Tak wyglądały polskie polowania zbiorowe Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

