Prasówka z całego tygodnia 3.12.2023 w Rydułtowach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Coraz więcej dzieci choruje teraz na COVID-19. Obecnie łatwo go pomylić ze zwykłym przeziębieniem. Czy nadal jest dla nas tak groźny jak trzy lata temu? Jak reagować, gdy maluch ma potwierdzoną infekcję koronawirusem? O komentarz poprosiliśmy specjalistkę – lek. med. Anetę Górską-Kot, eksperta pediatrii z LUX MED.

Kogo zaskoczyły i uwieczniły? Co kilka lat samochody samochody Google jeżdżą po naszym miastach, robiąc zdjęcia do najnowszej aktualizacji Google Street View. Nie inaczej było w tym roku. Od marca do listopada w wielu miastach w Polsce można było dojrzeć samochody z charakterystyczną kamera na dachu. Jeździły po naszych ulicach i fotografowały dosłownie wszystko...