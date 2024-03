Prasówka tygodniowa z 17.03.2024 w Rydułtowach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

KONKURS PIĘKNOŚCI. 15 pań z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

315 realizacji z 25 krajów – w tym 36 z Polski – rozpoczęło rywalizację w ramach Baumit Life Challenge 2024 o tytuł najpiękniejszej fasady w Europie. Wśród uczestników są także budynki z woj. śląskiego. Sprawdź które!

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

Gdzie zaplanować wakacje w Chorwacji, by uniknąć tłumów, hałasu i letniej drożyzny? Mamy dla was zestawienie 9 mało znanych, nieoczywistych wysp Chorwacji, o których większość zwykłych turystów nie słyszała. To prawdziwe wakacyjne skarby, które warto odkryć. Ich zabytki, piękna przyroda i rajskie plaże zapewnią wam prawdziwy wypoczynek i świetną zabawę.