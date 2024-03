Przegląd prasy z tygodnia 24.03.2024. Co działo się w Rydułtowach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Niedługo odbędą się wybory 2024. Dowiedzieliśmy się, jakie są listy kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydatów na burmistrza. W całej Polsce będziemy mogli oddać głos na wybranych przez siebie polityków. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Pełną listę kandydatów znajdziesz poniżej.

Spowiedź, zwana inaczej sakramentem pokuty i pojednania, w chrześcijaństwie jest obrzędem niezwykle ważnym. Ma pomóc w nawróceniu, zbliżeniu się do Boga i kościoła oraz stawaniu się lepszym człowiekiem. Przed świętami wielkanocnymi przystąpienie do spowiedzi nie jest obowiązkowe, lecz wskazane. Zazwyczaj wiemy, co należy wyznać w konfesjonale, ale o czym nie mówić? Sprawdź!

Wywołana rytualnym spożywaniem ciał zmarłych epidemia choroby kuru powodowanej przez priony atakowała przede wszystkim kobiety i dzieci. To zmusiło mężczyzn do poszukiwania żon w oddalonych regionach. Choroba układu nerwowego rozwija się długo i jest nieuleczalna. Prowadzi do zaburzeń koordynacji ruchowej i równowagi, a następnie do drżenia ciała i śmierci. Naukowcy odkryli, że część kobiet okazała się odporna na priony.

Co roku, Environmental Working Group (EWG), amerykańska organizacja ekologiczna, publikuje listę warzyw i owoców z najwyższymi poziomami pestycydów, znaną jako Brudna Dwunastka. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy całkowicie z nich zrezygnować. Wręcz przeciwnie! Sprawdź, na co zwrócić uwagę i jakie produkty wybierać, aby zapewnić sobie bezpieczny i zdrowy posiłek bez dodatku chemii.