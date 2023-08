Prasówka z całego tygodnia 27.08.2023 w Rydułtowach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Domek letniskowy nad jeziorem w woj. śląskim. Ceny są już od 99 tys. zł. Poznaj 10 najtańszych ofert!”?

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Domek letniskowy nad jeziorem w woj. śląskim. Ceny są już od 99 tys. zł. Poznaj 10 najtańszych ofert! OFERTY NIERUCHOMOŚCI. Marzysz o domku letniskowym gdzieś nad wodą w woj. śląskim? Krótki dojazd, czyste powietrze, piękna okolica i rzeka czy jezioro! To idealna miejscówka na weekendy czy dłuższy wypoczynek w wakacje! Zebraliśmy dla was 10 najtańszych ofert takich domków w woj. śląskim. Ich lokalizacja jest znakomita, natomiast stan - część jest zaraz do zamieszkania, inne wymagają remontu czy wykończenia. Sprawdź te ogłoszenia! 📢 Bezpłatne koncerty gwiazd na Śląsku! Co oferuje WEEKEND 25 - 27 sierpnia? Zaplanowane koncerty, dożynki i dni miasta. Pectus, B.R.O, Enej, S ROZRYWKA. Poznaj darmowe imprezy w woj. śląskim 25-27 sierpnia! Szukasz planów na najbliższy czas? To ostatni dzwonek na skorzystanie z tegorocznych wakacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w Śląskiem. Wiele popularnych artystów w jednym miejscu! Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Zaplanuj swój czas nie wydając ani złotówki. Ostatni weekend wakacji należy do Ciebie!

📢 Planujesz ślub w woj. śląskim? Poznaj firmy, które pomogą Ci go zorganizować. Dzięki nim ten dzień będzie wyjątkowy! |ŚLUBNE INSPIRACJE Każda para młoda chce, by dzień ich ślubu był dniem wyjątkowym! Pełnym magii, radości i miłości. Tym, który nie tylko oni, ale i ich goście, zapamiętają na całe życie i wspominać go będą z uśmiechem na twarzy. Aby jednak tak się stało, nowożeńcy muszą sprostać niełatwemu zadaniu organizacji dnia ślubu. Poznajcie firmy z naszego regionu, które wam w tym pomogą.

Tygodniowa prasówka 27.08.2023: 20.08-26.08.2023 Rydułtowy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rydułtowach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała.

📢 Te robale pchają się teraz do naszych domów! Śmierdzą, żądlą, gryzą. Na samą myśl przechodzą ciarki ZWIETRZĘTA. Chętnie wietrzymy pomieszczenia w naszych mieszkaniach i wpuszczamy do nich promienie słoneczne, to jednak nie wszystko to wpada do naszego domu. Wiele owadów próbuje się dostać do nich ukradkiem szukając ciepłego kąta, w którym będą mogły przezimować. Potrafią być bardzo upierdliwe, gryźć, żądlić, zostawiać za sobą bardzo nieprzyjemny odór i nie tylko. O jakich owadach mowa? Jest ich dosyć sporo. Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii! 📢 Wielka nawałnica w woj. śląskim. Mówi się nawet o trąbie powietrznej! Setki interwencji straży, jedna osoba ranna. Zobacz ZDJĘCIA Wielka nawałnica w woj. śląskim. We wtorek 22 sierpnia 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez niemal całe woj. śląskie przeszły gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Te poczyniły olbrzymie straty - zerwane dachy, powalone drzewa, podtopienia... Strażacy interweniowali kilkaset razy, jedna osoba ranna! Zobacz zdjęcia.

📢 Charytatywny wyścig Dinozaurów wystartuje w Europie Centralnej Już 27 sierpnia w Europie Centralnej odbędzie się „Dino Run”, czyli charytatywny wyścig Dinozaurów, dla całej rodziny. Wydarzenie będzie okazją do dobrej zabawy, przeżycia sportowych emocji, a także wsparcia szczytnego celu. Każdy, kto zakupi bilet na wyścig charytatywny będzie miał możliwość zwiedzania wystawy dinozaurów i przebywania na niej przez cały dzień. Dochód z wydarzenia wesprze Fundację „Głosy Dziecięce”. 📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem.

📢 Szczyrbskie Jezioro — Raj dla szukających ochłody w Tatrach Wysokich W sercu malowniczych Tatr Wysokich otulone górskimi szczytami tkwi przepiękne Szczyrbskie Jezioro. To drugie co do wielkości jezioro Słowacji, które nie tylko urzeka swym pięknem, ale stanowi także ośrodek turystyki. To magiczne miejsce, które kusi swoim spokojem oraz pięknem tatrzańskiej natury. 📢 Prasówka 20.08.2023 z całego tygodnia w Rydułtowach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 13.08 a 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zbliża się najlepszy czas, żeby zasadzić śliwę w ogrodzie. Jak i kiedy to zrobić? Czy śliwka wyrośnie z pestki?”?

