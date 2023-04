Przegląd prasy z marca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Rydułtowach?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przy wsparciu finansowym z funduszy unijnych, budują połączenie kolejowe do lotniska w Pyrzowicach. Prace prowadzone są na linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia. Odbudowany został tor na trasie z Tarnowskich Gór do Siewierza. Aktualnie nowe tory układane są na odcinku z Siewierza do Zawiercia. Po zakończeniu inwestycji podróżni zyskają wygodny dostęp do kolei w regionie oraz szybkie i sprawne połączenie z portem lotniczym Katowice Airport. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.