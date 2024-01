Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Rydułtowach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

UWAGA! W czwartek 18 stycznia Główny Inspektorat Farmaceutyczy opublikował nowy komunikat ws. wycofanego z aptek leku. Tym razem jest to lekarstwo na nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca, wcześniej m.in. lek na gorączkę dla dzieci czy na ból gardła. To już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane? Zobacz LISTĘ STYCZEŃ 2024.

Życzenia i kartki na Dzień Babci 2024. Już za kilka dni ważne święto! 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci! Mamy dla piękne wierszyki oraz kartki na to ważne święto! Wybraliśmy dla was oryginalne życzenia, które możecie wpisać do laurki lub skopiować i wysłać przez telefon [SMS, MMS, Facebook, WhatsApp...].