Styczeń 2024 w Rydułtowach: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

Przegląd grudnia 2023 w Rydułtowach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Poświąteczna wyprzedaż w Lidlu! Co można kupić w okazyjnej cenie? Promocje sięgają nawet do -60% WYPRZEDAŻE 2023. Lidl kusi swoich klientów poświątecznymi wyprzedażami. Sprawdź te okazje! Sklep znacznie obniżyły ceny kilkudziesięciu artykułów - promocja trwa od 27 do 30 grudnia 2023 lub do wyczerpania zapasów. Sprawdź co zostało przecenione! 📢 Noworoczne życzenia na 2024 rok! Gotowe kartki do wysłania. Śmieszne wierszyki, klasyczne życzenia noworoczne. Pobierz i wyślij Życzenia noworoczne na 2024 dla każdego. W naszym materiale znajdziecie gotowe do wysłania życzenia na Nowy Rok. Z kolei w galerii piękne kartki noworoczne do przesłania razem z wiadomością. Znajdziecie tu życzenia dla rodziny, dla chłopaka, dla dziewczyny, a także życzenia dla szefa i kolegów z pracy. Sprawdźcie!

📢 Miss Earth 2023 - oto 12 NAJPIĘKNIEJSZYCH kobiet na świecie! Zobacz ZDJĘCIA. Wśród nich Brazylijka, Rosjanka, Filipinka... Za nami finał konkursu piękności Miss Earth 2023. O tytuł najpiękniejszej na świecie walczyły panie z kilkudziesięciu państw. Polskę reprezentowała Ewa Jakubiec z Opola. W konkursie zwyciężyła 18-letnia Drita Ziri z Albanii. Zobaczcie zdjęcia 12 NAJPIĘKNIEJSZYCH pań, które zakwalifikowały się do ścisłego finału.

Prasówka styczeń Rydułtowy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Rydułtów. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 2 stycznia dniem wolnym od pracy... choć nie dla każdego. W urzędach swoich spraw nie załatwisz. Kto będzie miał wolne? Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że większość urzędów, przede wszystkim skarbowe, w tym dniu będzie nieczynna.

📢 Najpiękniejsze kartki bożonarodzeniowe 2023! Już z życzeniami na ŚWIĘTA! Wyślij przez telefon bliskim Religijne i śmieszne kartki bożonarodzeniowe 2023. Święta już dziś... a ty wciąż nie wysłałeś najbliższym okazjonalnej kartki czy życzeń przez telefon? Spokojna głowa! Publikujemy tutaj kilkadziesiąt darmowych różnych kartek bożonarodzeniowych i życzeń - różnie pisanych: zabawnych, poważnych, religijnych, krótkich... - każdy znajdzie coś dla siebie. 📢 Niełatwa spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia. Co zrobi ksiądz, gdy je usłyszy? ŚWIĘTA. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Wiele osób chodzi do spowiedzi szczególnie przed świętami Jednak odpuszczenie grzechów przez księdza nie zawsze jest możliwe, nawet gdy wierny żałuje i chce zadośćuczynić. Zobaczcie, z czego żaden zwykły ksiądz nie będzie mógł was rozgrzeszyć!

📢 Oto NAJGORSZE życzenia na Boże Narodzenie - one powinny być ZAKAZANE! Tego nikomu nie życz, chyba że chcesz go obrazić BOŻE NARODZENIE. Jak święta, to i życzenia. Dla niektórych ten element kolacji wigilijnej jest najtrudniejszy i drżą na samą myśl o nim. Albo boją się kłopotliwych lub złośliwych życzeń, albo sami nie wiedzą, co komu życzyć i boją się, że zostaną odebrani jako ignoranci. Jak najlepiej ubrać w słowa to, co chcemy powiedzieć przy łamaniu się opłatkiem oraz, przede wszystkim, czego absolutnie nie mówić? Sprawdźcie sami!

📢 Czerwone niebo o poranku nad woj. śląskim - cudowne zjawisko uchwycili internauci. Zobacz ZDJĘCIA Cudowne zjawisko! To nie fotomontaż ani wynik zastosowania jakichś wymyślnych filtrów - tak wyglądało dziś, we wtorek 19 grudnia niebo nad m.in. Ujsołami pod Żywcem, w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu, Rybniku czy w Częstochowie! Ten wschód słońca należał do wyjątkowych! Poranek dosłownie zapierał dech w piersiach. Niebo "zapłonęło" i stało się czerwone. Takie widoki można oglądać w nieskończoność. Zobaczcie sami! 📢 Co tak zszokowało pasażerów autobusów na Śląsku? Dzieją się tam rzeczy tak niewiarygodne, że zaczęli robić ZDJĘCIA! Zaskakujące sytuacje! Podróżując komunikacją publiczną, niejednokrotnie możemy być świadkami dość zaskakujących zdarzeń! Zobacz zdjęcia wykonane przez pasażerów autobusów i tramwajów w woj. śląskim. W część z nich... aż trudno uwierzyć! Są tu fotografie z wielu miast w regionie.

📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Grypa w woj. śląskim zbiera żniwa! Zachorowały już tysiące osób. W których miastach sytuacja jest NAJGORSZA? Sprawdź! To najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę już tysiące ludzi! Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Sprawdź listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

📢 Tak wyglądały Rydułtowy pod białym puchem - oto zdjęcia sprzed kilku dni wykonane dronem! Kielka dni temu spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Kierowcy narzekali, fani białego szaleństwa byli zachwyceni. Obecnie przyszła odwilż i niemal cały śnieg już spłynął. Jak jednak kilka dni temu wyglądały Rydułtowy pod białym puchem? Zobacz te zdjęcia z drona! 📢 Wyłączenia energii elektrycznej w woj. śląskim. NAWET do 24 godzin bez prądu! Sprawdź LISTĘ miast i wiosek. Podajemy terminy i miejsca Od 11 do 15 grudnia sporą część mieszkańców woj. śląskiego czeka niezwykle przykra niespodzianka! W kilkudziesięciu miastach i wsiach planowane są czasowe wyłączenia prądu, które potrwają nawet do... 24 godzin! Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

📢 Grypy w woj. śląskim ATAKUJE - choruje już tysiące ludzi! Gdzie jest najgorzej? Oto LISTA z poszczególnych miast ZDROWIE. Są w województwie miasta, gdzie już choruje po kilka tysięcy osób! Przypominamy! Grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej. Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Sprawdź listę miast. 📢 Jak spędzić wigilię klasową z uczniami? Przedstawiamy pomysły na gry i zabawy idealne na świąteczne spotkanie w szkole Wigilia klasowa, spotkanie świąteczne – nazewnictwo jest różne, ale cel ten sam – spędzenie miłego czasu. W niektórych szkołach jest tradycyjnie: uczniowie przynoszą wigilijne potrawy i razem zasiadają do stołu, w tle grają kolędy. Poczęstunek, bardziej lub mniej skromny, to element obowiązkowy każdej szkolnej wigilii. A co poza tym? Jak pożytecznie wykorzystać z uczniami czas przeznaczony na wigilijne spotkanie? Prezentujemy pomysły na zabawy i gry świąteczne do wykorzystania w klasie.

📢 W tych miastach w woj. śląskim nie będzie dziś prądu! Braki nawet do 10 godzin! Sprawdź czy na LIŚCIE jest twoje miasto i ulica WAŻNE. W najbliższym tygodniu - od 4 do 8 grudnia - część mieszkańców woj. śląskiego czeka przykra niespodzianka! W wybranych miastach i powiatach planowane są czasowe wyłączenia prądu, które potrwają nawet do dziesięciu godzin! Publikujemy szczegółowe wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Wejdź w galerię i sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

