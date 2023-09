Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Rydułtowy, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rydułtów Redakcja Naszemiasto.pl

Pora na przegląd tygodnia? Z nami tygodniową prasówkę z Rydułtów nadrobisz w kwadrans CC0

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Praca przy produkcji filmów i seriali? Tak, to możliwe! KIPA we współpracy z Netflixem zorganizowała warsztaty dla młodych osób”?