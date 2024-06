Prasówka z maja 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Rydułtowach? Bądź na bieżąco

WYBORY 2024. Głosowanie do europarlamentu już 9 czerwca. W całej Polsce wybranych zostanie 53 posłów i posłanek. Publikujemy listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr. 11 (woj. śląskie). Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ" i poznajcie wszystkich kandydatów.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

KOMUNIKAT. W dniach od 27 do 29 maja 2024 r. mieszkańców wybranych miast i wsi w Śląskiem czeka przykra niespodzianka - tuż przed Bożym Ciałem! Przeprowadzone zostaną czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą.... do 11 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Rydułtów. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To będzie burzowy dzień! Mieszkańcy WSZYSTKICH powiatów w woj. śląskim muszą dziś - w piątek 24 maja 2024 r. - bardzo uważać! IMGW i Łowcy Burz prognozują wystąpienie bardzo niebezpiecznych zjawisk pogodowych - burz z możliwym sporym gradem, porywistym wiatrem...! Do mieszkańców wysłane zostały alerty RCB. Sprawdź szczegóły ostrzeżenia...

ŚLĄSK. Ks. Daniel Walusz stał się pozytywną gwiazdą internetu. Wikary w parafii bł. Karoliny na parafialnych festynach rusza w tany, porywając do tańca innych. Zdjęcia roztańczonego księdza zrobiły furorę w sieci. Ludzie nie szczędzili pozytywnych komentarzy.

KOMUNIKAT. W dniach od 20 do 24 maja 2024 r. mieszkańców wybranych miast i wsi w Śląskiem czeka przykra niespodzianka - przeprowadzone zostaną czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą.... do 11 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Zapowiada się burzowa środa! Mieszkańcy WSZYSTKICH powiatów w woj. śląskim muszą dziś - w środę 22 maja 2024 r. - bardzo uważać! IMGW prognozuje wystąpienie bardzo niebezpiecznych burz z gradobiciem - obowiązuje 2. stopień OSTRZEŻENIA! W południe do mieszkańców wysłane zostały alerty RCB! Sprawdź szczegóły ostrzeżenia...

ŚLĄSKIE. Wiadomo, egzamin maturalny to nie pokaz mody, ale wielu młodych ludzi chce w tym ważnym momencie swojego życia prezentować się dobrze i stylowo. Powiedzmy to wyraźnie - dbanie o wygląd i prezencję, nie ujmuje dbaniu o stan wiedzy. Zobaczcie zatem, jak w woj. śląskim prezentują się nasze zdolne i piękne maturzystki! Publikujemy fotografie z wielu miast, m.in. z Częstochowy, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Tychów, Bielska-Białej, Żor, Będzina, Zawiercia...

TURYSTYKA. Teraz jest tam PIEKNIE! Warto zaglądnąć do ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdroju. Odwiedziliśmy to miejsce w weekend, wtedy ludzi jest zazwyczaj najwięcej! Zobaczcie zdjęcia.

W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry.

KOMUNIKAT. W dniach od 13 do 17 maja 2024 r. mieszkańców wybranych miast i wsi w woj. śląskim czeka przykra niespodzianka - będą czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 11 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Zachwycające! Przepiękne pejzaże na terenie woj. śląskiego i jego okolic. W piątek, 10 maja 2024, mieszkańcy mieli okazję podziwiać nadzwyczajne zjawisko - zorzę polarną. To rzadkie widmo, które nieczęsto gości w naszych szerokościach geograficznych, pojawiło się również na niebie nad województwem śląskim. Zdjęcia, jakie opublikowali internauci, wprawiają w zachwyt.

KATOWICE. Ślubowanie nowych radnych! W poniedziałek, 6 maja 2024 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się trwa pierwsza sesja nowo wybranego Sejmiku Województwa Śląskiego, podczas której nastąpiło ślubowanie radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.

Matura 2024 j. polski - ARKUSZE CKE! Ponad 30 tysiące osób w woj. śląskim podeszło w tym roku do egzaminu dojrzałości. Zmagania rozpoczęto we wtorek 7 maja od języka polskiego. ZNAMY JUŻ CZĘŚĆ TEMATÓW! W naszej galerii znajdziecie ARKUSZE MATURALNE CKE 2024 z języka polskiego, a później także ODPOWIEDZI!

Wyłączenia prądu. To może dotyczyć twojej ulicy! W dniach, od 6 do 10 maja 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 10 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!