Tygodniowy przegląd prasy 9.06.2024: Rydułtowy, 2.06-8.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rydułtów

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dojdzie do zmian wikarych w parafiach. Jak co roku archidiecezja katowicka opublikowała listę dekretów. Kilka dni po informacjach dotyczących proboszczów, wiemy o zmianach wikarych. Napisano także, gdzie trafi trójka nowo wyświęconych księży. Sprawdź zmiany.

Najzabawniejsze plakaty wyborcze! Kampania to zazwyczaj kopalnia śmiesznych haseł i plakatów! W tłumie kandydatów politycy próbują się wykazać nadzwyczajną kreatywnością... wszak trzeba zaistnieć i przykuć uwagę w "tłumie" innych plakatów na słupach czy płotach. Chwytliwe hasło, zabawne zdjęcie, humorystyczna grafika... Los bywa przewrotny, czasami kombinacja nazwisk na plakatach, również potrafi rozbawić! Zobaczcie sami, na co kandydaci do Parlamentu Europejskiego wpadli w tym roku!