Przegląd prasy z tygodnia 16.06.2024. Co działo się w Rydułtowach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim! Komu zabrakło niewiele do otrzymania mandatu? Prezentujemy piętnastu kandydatów, którzy zdobyli sporo głosów w woj. śląskim... jednak na mandat europosła zabrakło. Ich plakaty wisiały niejednokrotnie w całym województwie, jednak się nie udało.

KOMUNIKAT: W dniach, od 10 do 14 czerwca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 12 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

IMGW ostrzega przed możliwymi burzami. Do mieszkańców wszystkich powiatów w woj. śląskim 10 czerwca 2024 r. został wysłany alert RCB! Prognozuje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk pogodowych! Polscy Łowcy Burz piszą nawet o możliwej... trąbie powietrznej!

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim: ile wynosi frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 17:00? Znamy szczegółowe dane z naszego regionu. Do godz. 17:00 w całym województwie śląskim swój głos oddało 917 381 wyborców, co daje wynik 27,86%. To mniej niż w skali całego kraju, gdzie do urn wyborczych poszło 28,20%.