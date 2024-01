Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Rydułtowach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To najdroższe domy do kupienia obecnie [styczeń 2024] w woj. śląskim. Część z nich jest zlokalizowana w Beskidach, inne na Śląsku czy w Zagłębiu. Piękne rezydencje, korty tenisowe, wykwintny styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii! Każda z prezentowanych rezydencji warta jest minimum ok. 5 mln złotych... a najdroższa blisko20!

Tylko w ciągu roku w Wielkiej Brytanii liczba osób zapadających na średniowieczną chorobę wzrosła o 11 proc. Największy wzrost zaobserwowano na północnym wschodzie. Eksperci twierdzą, że chorych na gruźlicę jest teraz więcej niż przed pandemią COVID-19. Każdego roku choroba zabija 10 milionów ludzi na całym świecie. Jakie są objawy gruźlicy?